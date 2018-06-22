Роман с фокусами: кого любили знаменитые иллюзионисты

В детстве каждый из нас верил в волшебников и лишь некоторые не мечтали о встрече с ними, а сами хотели творить чудеса. От иллюзионистов всегда ждут чуда, на них смотрят с восхищением, в них влюбляются. «МИР 24» вспоминает нескольких популярных фокусников и их любовные драмы.

Гарри Гудини

Мастер эпатажа Гарри Гудини прославившийся трюками «исчезновение живого слона», «освобождение из мешка, подвешенного к небоскребу» или «воскрешение из Темзы», был человеком неординарным не только в своих выступлениях на публике, но и в семейной жизни. Его жена, Элизабет, с которой они прожили 32 года, выступала на сцене с мужем, ассистируя его сумасшедшие номера. Их знакомство началось с того, что будущий муж случайно вылил на платье Бесс (так он называл свою Элизабет) серную кислоту и покорил ее своим горячим желанием все исправить. После этого случая, Бесс еще не раз доводилось удивляться и открывать для себя новые грани личности своего мужа.

Говорят, что в семейной жизни у них было правило: если муж злится, ему достаточно вздернуть бровь, чтобы показать это. Жене же в ответ полагалось как можно быстрее замолчать. Хотя она также имела право на эмоции. Если Гудини чувствовал, что она злится, он выходил из дома гулял вокруг него. Потом забрасывал шляпу в раскрытое окно. Если шляпа не вылетала обратно, значит, Бесс сменила гнев на милость. Таким образом, им удавалось избегать ссор и сохранять добрые отношения.

После долгих лет семейного счастья, когда Гарри Гудини не стало (он умер от разрыва аппендикса во время несчастного случая), Бесс каждый год в Хэллоуин проводила спиритические сеансы, чтобы пообщаться с духом мужа. Но все попытки вызволить супруга с того света оказались тщетными. Он ни разу так и не посетил ее. Через десять лет она заявила, что прекращает эти попытки, а вскоре после этого умерла от сердечного приступа. До сих пор парочка Бесс и Гарри Гудини остается одной из самых удивительных в истории отношений между артистами.

Игорь Кио «Галина — моя первая любовь, и я до сих пор считаю ее одной из самых замечательных женщин, которых когда-либо знал», — так говорил знаменитый советский иллюзионист Игорь Кио о дочери Леонида Брежнева . Когда они познакомились, она была замужем за фокусником Евгением Милаевым, и числилась в цирке в качестве костюмера. Такая формальность нужна была, чтобы везде сопровождать мужа в гастролях. Увидев на арене молодого Игоря Кио, она поняла, что влюбилась. У Игоря возникли ответные чувства, и вскоре влюбленные перестали скрывать свои отношения. Большая разница в возрасте не смущала пару: ей было 32 года, а ему только 18 лет. Отношениям помешало лишь то, что Галина была дочерью главного человека в стране. По мнению Леонида Брежнева, Игорь был не пара Галине. Впрочем, Галина решила, что вправе сама выбирать личную жизнь, и молодые люди сумели зарегистрировать свой брак.

Правда, через девять дней их все-таки развели — не обошлось без правительственных связей и влияния КГБ. Но влюбленные продолжали тайно встречаться еще четыре года, пока сама Галина не поставила точку в их отношениях. После нее у Игоря было еще две жены — одна, Иоланта Ольховская — из цирковой династии, вторая — его ассистентка Виктория, с которой он прожил до своих последних дней. Но о Галине, как о первой любви, он всегда вспоминал тепло и с любовью.

Об их головокружительном романе судачил весь мир. Дэвид Копперфильд и Клаудиа Шиффер познакомились во время одного из выступлений мага, который к тому моменту только набирал популярность. Дэвид искал в зрительном зале кого-то, кто сможет продемонстрировать фокусы с картами и исчезающими кольцами и часами. Он и не ожидал увидеть в зале ослепительную красотку, супермодель с мировым именем Клаудиу Шиффер. Дэвид снял с Клаудии золотое колечко, браслет, цепочку, и виртуозно вернул их ей в конце выступления.

Вскоре парочка стала появляться на гламурных вечеринках и фотографироваться вместе. Все мировые таблоиды пестрели их романтичными совместными фотографиями. Самая красивая девушка мира рядом с виртуозным трюкачом выглядела абсолютно счастливой. Это была блистательная история, и, возможно, она могла благополучно продолжиться, но помешал общественный скандал. Журнал «Пари Матч» опубликовал статью, в которой любовь Клаудии и Дэвида преподносилась как выдумка с целью повысить популярность обеих звезд. Автор полагал, что Дэвид платил Клаудии за роль своей невесты 250 тысяч долларов ежегодно. Судя по реакции Клаудии и Дэвида, это и вправду была хорошо продуманная легенда, ведь они даже не попытались как-то публично оправдаться.

Впрочем, скандальное разоблачение лишь способствовало росту популярности звездной пары. Дэвид Копперфильд сделал головокружительную карьеру в роли всемирно известного фокусника: заставлял исчезать Статую Свободы, летал по воздуху, сбегал из тюрьмы Алькатрас, проходил сквозь Китайскую Стену.

После перерыва пресса снова стала интересоваться его личной жизнью, и так все узнали, что Дэвид встречался с моделями из разных стран: бельгийской Амбре Фриске, эстонкой Мерили Журна, чешкой Марией Петличковой (которая родила ему сына) и бывшей «Мисс Вашингтон» Лейси Кэрол. С 2009 года он официально в отношениях с французской моделью Хлоей Госслен, которая родила ему дочку и дала, по словам мага, «ту отдушину, которой ему не хватало». А Клаудиа Шиффер через три года после окончания виртуозно срежессированного романа с Копперфильдом, вышла замуж за кинорежиссера Мэтью Вона, от которого она родила троих детей.

Известный своей уличной магией, Дэвид Блейн — виртуоз карточных фокусов и опасных для жизни трюков. То он ловит зубами пулю, то глотает меч, то замораживает себя в глыбе льда, то хоронит себя заживо в пластиковом контейнере. С таким человеком обычной девушке, наверное, трудно. Его магия уже становится не просто сценическим мастерством — это работа на пределе человеческих возможностей, которая по силу только человеку с уникальным характером. Но о подружках трюкача почти ничего не известно. Пресса освещала его роман с американской топ-моделью и актрисой Джози Маран. Правда это или нет, окутано тайной, известно лишь то, что модель замужем и имеет детей.

К списку экс-пассий уличного мага помимо Джози Маран причисляли Мадонну , Маллори Снайдер, Дэррил Ханну, Лонеке Энджел и Фиону Эппл . По сообщениям западной прессы, последней девушкой Блейна была французская модель Элизи Гиноче, с которой у них общая дочь. Сейчас официально считается, что Блейн свободен, но, зная профессиональную скрытность артиста, можно предполагать, что под этим ледником что-то скрывается.

Кто не помнит этого веселого и подвижного факира с хитрыми и веселыми глазами, который в поздние советские годы регулярно появлялся на государственных каналах со своей знаменитой фразой: «Сим Салабим! Ахалай Махалай!». Маг в своих блестящих пиджаках и смешной шапочке с кисточкой объездил всю страну с гастролями. Обожающая публика принимала его на «ура».

Кроме того, талант артиста проявился и в целом ряде художественных фильмов. Он снялся в фильмах «Бедная Маша», «Возвращение Будулая» и в нескольких других картинах. В конце 90-х Акопян работал в образе доброго волшебника Рахат Лукумыча в передаче «Спокойной ночи, малыши!». К сожалению, после смерти отца, также всенародно известного фокусника Арутюна Акопяна , он почти перестал заниматься творчеством. О его женах почти ничего не известно, кроме того, что их было три. От одной из них, балерины, у него есть сын, который живет в США. В 2016 году в эфире популярной передачи он признался, что самое главное сейчас в его жизни — это мама и редкие выступления перед детьми. «У меня нет друзей, никому я не доверяю», «я не помню, сколько у меня было браков», «я не представляю своей жизни без мамы» — этими фразами Акопян не просто изумил публику, а поверг в шок. он привел ведущую и зрителей в зале в изумление. «Я порой осыпаюсь внутри, но мне это не так страшно, чем получить удар от очередного разочарования, — признался Амаяк Акопян. — Конечно, женщин и сам разочаровываю, поэтому они и уходят. Я снимаю свою рыжую маску веселого клоуна, и там… ничего, пустота!».