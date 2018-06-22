Знаменитости, скрывающие свои психические расстройства

Внешне очень энергичная и довольная жизнью Анджелина Джоли переживает сильнейшую депрессию с 2007 года, когда умерла ее мать. Несколько операций по удалению молочных желез так же оказали существенное влияние на психическое здоровье актрисы. Джим Керри

Кто бы мог представить, что один из самых узнаваемых комиков этого века десятилетиями не может выбраться из удушающих объятий клинической депрессии. Чтобы хоть как-то справляться с пугающей действительностью, Керри ежедневно принимает целую горсть антидепрессантов. Элтон Джон

Проблемы сэра Элтона Джона стали достоянием широкой общественности в 2002 году. Английский композитор переживал очень тяжелую зависимость от запрещенных веществ, на которую наложилась еще и булимия. В общей сложности Элтон Джон провел в клиниках почти 4 года, но до конца так и не смог избавиться от зависимостей. Джоан Роулинг

Книги о Гарри Поттере наполнены неуловимой теплотой доброго рассказчика. Но на самом деле несчастная Роулинг писала первый роман в попытке убежать от пугающей действительности: у писательницы умерла мать, затем ее бросил муж и вся жизнь пошла под откос. Депрессия Роулинг была настолько тяжела, что ей пришлось лечь в клинику. Мэл Гибсон

В молодые годы Мэл Гибсон постоянно влипал в самые разные неприятности. Дебоши, драки, алкогольная зависимость — все это оказалось следствием маниакально-депрессивного психоза. Когда правда выплыла в модные таблоиды, Гибсон был просто в ярости. Линдси Лохан

Линдси стала звездой всего в 17 лет. И юная знаменитость не смогла избежать соблазнов своего положения: запрещенные вещества, литры алкоголя и постоянные вечеринки морально просто уничтожали ее. Карьера Линдси Лохан напоминала американские горки: удачный проект сменяли реабилитационные клиники и наоборот. В 2009 году Лохан наконец призналась в интервью, что просто не в состоянии контролировать свое поведение. Брук Шилдс

Легендарная супермодель угодила в закрытую клинику в 2003 году, сразу после рождения ребенка. Пронырливым журналистам удалось выяснить: Брук страдала от тяжелейшей послеродовой депрессии. Она до сих пор не признает этой проблемы в интервью.