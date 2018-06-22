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Как уйти в монастырь женщине
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Как уйти в монастырь женщине 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
В жизни многих людей бывают периоды, когда хочется буквально сбежать от груза навалившихся проблем, от суеты, переживаний, и обрести тихое пристанище где-нибудь подальше от шумного города и офисных будней. Некоторые даже начинают в этом случае подумывать о монастыре, надеясь, что именно там они обретут долгожданную гармонию и душевный мир. Довольно часто к таким эмоциональным решениям склонны женщины, однако, подобные шаги ни в коем случае не стоит делать на основе эмоционального порыва.
Подготовка
Уход в монастырь — это шаг довольно серьёзный и любой хоть немного понимающий в монастырской жизни человек вам скажет, что мира и покоя вы там точно не обретёте — это тяжёлый труд и постоянное преодоление себя. Потому многие священники рекомендуют, прежде чем окончательно бежать от мира за монастырские стены, потратить время и поездить по разным обителям в качества трудника — добровольного работника, живущего и питающегося в монастыре, чтобы посмотреть и почувствовать монашеский быт изнутри и понять, подходит ли это вам. К слову, всякий человек, желающий стать монахом, сначала проходит путь трудника, так что, в любом случае, этот опыт будет полезен. Ну и, конечно, придётся изменить привычный ритм жизни — ведь практически вся жизнь в монастыре завязана на богослужении, которое необходимо будет посещать регулярно, и привыкнуть к довольно тяжёлой физической работе. Если после таких «проб» намерение уйти в монастырь не ушло, а лишь окрепло, необходимо посоветоваться со священником — желательно, конечно, с тем, который вас знает или мнению которого вы более всего доверяете. Вполне вероятно, что опытный пастырь не благословит вас на этот подвиг, а напротив — начнёт отговаривать, и к этому тоже надо быть готовым и прислушаться: ведь не всегда мы понимаем какие мотивы на самом деле руководят нами, а потому, опытный взгляд со стороны иногда бывает полезен в таких серьёзных делах.
Процедура
Если решение принято и благословение духовника получено, женщина может начинать процедуру подготовки к монашеству. Прежде всего, нужно решить имущественные, юридические и семейные дела (кому передать недвижимость, документы, питомцев), уладить все вопросы с родственниками и всеми, кто зависит от вас и привязан к вам. Важно — женатых и замужних в монашество не принимают. Любой опытный и разумный священник скажет вам, что, если человек состоит в благополучных семейных отношениях и желает при этом принять монашество, вполне вероятно, он идёт по неверному пути и ему не стоит этого делать. Если же женщина одна и имеет несовершеннолетних детей, то вопрос о монашестве тоже лучше отложить на потом. Многие делают ошибку, уводя детей за собой в монастырь из благочестивых соображений, однако стоит помнить, что монашество — дело исключительно добровольное и не стоит делать ребёнка заложником своих решений. Это может принести далеко не благочестивые плоды.
После того, как благословение получено и улажены дела, следует поехать в обитель для разговора с настоятельницей. Обычные документы, которые необходимы для монастыря — паспорт, автобиография, справку о смерти мужа, если женщина вдова, прошение о принятии в обитель. Обычно, постриг разрешается тем, кто уже достиг тридцатилетнего возраста. Если женщина оставляет в миру несовершеннолетних детей (что нежелательно), нужно будет свидетельство об опеке.
Сразу по прибытии в монастырь принять постриг нельзя — как правило, положен испытательный период сроком от трёх до пяти лет. В этот период женщина проходит определённые этапы жизни в обители. Сначала она становится трудницей. На этом этапе нужно будет выполнять всякую поручаемую ей работу (стирка, уборка, сельскохозяйственные работы, готовка и другие). Плюс — посещение богослужений. Обычно этот этап длится три года и именно в это время человек решает — оставаться ли ему в монастыре или нет. Если женщина решает остаться, она становится послушницей — то есть тем, кто готовится принять постриг. Для этого пишется прошение на имя игуменьи монастыря. Послушницы носят чёрный подрясник, как символ предстоящего монашества. Помимо физического труда и молитв, послушницы ещё и морально готовятся к более серьёзному аскетическому подвигу. Длительность этого этапа определяется индивидуально и в этот период ещё можно принять решение об уходе из монастыря. Если же настоятельница и послушница понимают, что женщина готова к постригу, и желание монашества у неё укрепилось, игуменья пишет прошение на имя архиерея и женщина принимает постриг. Вместе с постригом женщина принимает новое имя и даёт несколько обетов: обет послушания (отказ от своеволия), обет безбрачия (отказ от половой жизни), обет нестяжания (отказ от собственности). Помимо этого, монахиня обязуется принять на себя непрестанный молитвенный подвиг.
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