Реновация по-голландски: 5 примеров необычного использования старых зданий

Как можно выгодно использовать здания, которые утратили изначальную функцию? Опыт Нидерландов в сохранении и редизайне архитектурного наследия доказывает, что новые функции старых построек могут оживить район, сохранить ресурсы и стать экономически выгодным вложением. Жан-Поль Кортен, соавтор новой книги Reuse, Redevelop and Design. How the Dutch Deal with Heritage, рассказал Strelka Mag о самых необычных случая трансформациях наследия.

Мы воспринимаем историческое наследие с точки зрения будущего, а не прошлого. Наследие — это всё, что мы видим вокруг. Идея сохранять его зародилась в XIX веке: люди хотели передать красоту и рассказать о нас будущим поколениям. Сегодня у нас есть больше причин сохранять старые постройки. Я считаю, основная из них — экологическая эффективность: если мы сносим здание, то теряем много ресурсов и энергии, которую вложили в постройку.

Другой аргумент в пользу сохранения наследия — экономический. Вы можете получить новые рабочие места, повысить стоимость жилья вокруг, привлечь зарубежные инвестиции. Иногда исторические постройки могут сплачивать общество и даже улучшать психическое состояние людей за счёт разнообразия ландшафта. Наследие может решать текущие социальные задачи.

В 1970-е голландские города были обветшалыми; люди из них уезжали. За тридцать лет ситуация полностью изменилась: города ожили, люди хотят здесь жить, работать и отдыхать. Чтобы выйти из упадка, мы использовали историческое наследие как средство. Цель была не столь в том, чтобы законсервировать историю, но в том, чтобы оживить города.

ИЗ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕРКВИ В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

Дизайн: BK Architects, Утрехт

Стоимость: 5 миллионов евро

Открытие: 2013 год Книжный магазин Waanders In de Broeren появился в храме доминиканского монастыря XV века. Фото: Hans Westerink

Торговые площади уместили в боковом нефе, так что основное пространство с органом 1821 года по-прежнему воспринимается как единое целое. Фото: Joop van Putten

С верхнего уровня на высоте 11 метров можно детально рассмотреть фрески под сводами

Все конструкции можно легко демонтировать, они не соприкасаются с колоннами и стоят свободно

Витраж по проекту норвежского художника Хьеля Нупена украшает кафетерий, расположенный в хоре. Фото: Joop van Putten

Waanders — семейная компания, которая в 1836 году начала издавать и продавать книги в голландском городе Зволле. В таких небольших городах книжным магазинам сложно выживать. Поэтому компания стала думать, как сохранить магазин. В 2005 году Waanders представила план нового книжного в здании средневековой церкви Брурен, которая перестала функционировать ещё в 1983 году и стала использоваться для культурных мероприятий. План перестройки включал ресторан, выставочную площадку и зал для мероприятий. Идею реализовали за восемь лет, разместив в церкви свободно стоящую трёхэтажную конструкцию с книжными полками и построив флигель для ресторана.

«Если для России превращение церкви в книжный магазин покажется слишком кардинальной трансформацией, то для Голландии она в порядке вещей. Дело в том, что мы переходим от религиозного общества к светскому, и почти каждый день одна церковь приходит в запустение. Возникает вопрос, что мы можем предложить в качестве альтернативы пустому пространству. В этом проекте мы сохранили одну из главных ролей церкви — быть местом встречи».

ИЗ ПОРТОВОГО СКЛАДА В ДОМ ДЛЯ КРЕАТИВНОГО КЛАССА

Дизайн: MEI Architects, Роттердам; Wessel de Jonge Architects, Роттердам

Стоимость: примерно 20 миллионов евро

Открытие: 2007 год В прошлом веке это здание было складом для грузов, доставляемых в Роттердам из колоний. Вид с реки Ньиве-Маас

Со временем порт перенесли, и теперь это жилой дом с лофтами и коммерцией

Так как склад должен был защищать товары от света, ветра и дождя, окон в нём было мало. Поэтому Mei architects решили встроить три атриума, чтобы пустить свет в дом Так выглядят лофт-апартаменты в переделанном здании

А это изначальный вид склада. Иллюстрация с сайта MEI Architects

В 1912 году архитектор Кантерс построил в Роттердаме складской комплекс Йобсвем для хранения товаров, которые голландцы привозили из колоний. В 1980-х годах порт Ллойдпиер закрылся и переехал ближе к Северному морю. Здания на берегу реки Ньиве-Маас стали разрушать, но Йобсвем не тронули, потому что в нём всё ещё хранились грузы. Спустя двадцать лет склад превратился в площадку для крупнейшего в Нидерландах танцевального фестиваля Now & Wow, а позже — в жилое и рабочее пространство для представителей креативной индустрии. Старая крыша была полностью заменена, а чтобы добавить свет и общее пространство в здание, дизайнеры добавили три атриума.

«Иногда старые постройки приходится сносить. Но в этом случае нашлась интересная альтернатива. Мы избавили старую конструкцию от оригинальных раритетных материалов. Это вызвало много споров среди тех, кто хотел сохранить всё как есть. Но, учитывая контекст и все разногласия, нам удалось перестроить склад, дать ему новые функции и, что очень важно, сохранить особенное ощущение этого места. Йобсвем стал своеобразной иконой, а его редевелопмент дал импульс всему району к переходу из индустриальной портовой зоны в жилую.

Раньше государство было ответственно за все изменения, но сейчас оно в первую очередь создаёт условия. Чиновники больше не говорят, что и как делать. Их основная задача — подталкивать людей к новым ярким идеям. Мы поддерживаем граждан, помогаем и подсказываем им. Мы можем устанавливать правила, но мы склонны к тому, чтобы обсуждать их и выслушивать аргументы. Мы будем действовать, только если уверены в аргументах. Многие знают больше нашего, поэтому мы ждём их идеи».

ПЕРЕДОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ В ПАМЯТНИКЕ АРХИТЕКТУРЫ

Дизайн: BK City Five: Braaksma & Roos (координация), Octatube (технический дизайн), Fokkema & Partners, Kossman.dejong, MVRDV (интерьер)

Стоимость: 54 миллиона евро на адаптацию под новое пользование и 12 миллионов на дальнейшее улучшение

Открытие: 2008

Это монументальное здание когда-то было факультетом химии, теперь здесь учатся будущие архитекторы и дизайнеры

Бюро Вини Мааса MVRDV построило две оранжереи: одна для работы студентов, другая для лекций и мероприятий

Зона для пикника со временем стала полноценной столовой

План первого этажа с вытянутой «Улицей архитектуры», которая объединяет всё пространство и служит местом встреч

В 2008 году сгорело здание факультета архитектуры Делфтского технического университета. Студенты неделю учились во временном палаточном городке BK City. В течение года новым домом для факультета стало здание Red Chemistry, ранее принадлежавшее университету. Перед реновацией его пришлось выкупить у девелопера. Широкий коридор в переделанном корпусе стал главной улицей и местом встреч, а в новых пристройках-оранжереях от MVRDV разместились студия проектирования и лекционный зал.

«Первое, что приходило в голову после пожара, — построить что-то новое. Но университету повезло: ранее проданное здание пустовало, и его выкупили обратно. У нас был только один год, чтобы оборудовать корпус под нужды факультета, потому что к августу 2008 нужно было разместить первокурсников, а к зиме и остальных студентов. Чтобы ускориться, работу разделили между пятью командами. Мы представили её не как проект, а как процесс».

МИКРОГОРОД ВМЕСТО ЗАВОДА ЗУБНОЙ ПАСТЫ

Дизайн: Schipper Bosch, Амерсфорт

Стоимость: не уточняется

Открытие: 2013

Бывшая фабрика по производству зубной пасты стала «Новым городом» в центре Амерсфорта

Сады, террасы и рестораны в общественных местах

У «Нового города» есть цель — стать энергонейтральным за счёт биотоплива, солнечных панелей и зарядных станций

Часть проходной снесли, чтобы сделать открытый проход на территорию

Бывшая фабрика зубной пасты Prodent в Амерсфорте была последней индустриальной постройкой в промышленном районе недалеко от центра города. Инициатор редизайна, Шиппер Бош, стал искать партнёров среди местной администрации, потенциальных инвесторов и съёмщиков. В отличие от привычной практики редевелопмента, команда принимала во внимание и территорию вокруг завода Prodent. Через три года совместная работа дала вторую жизнь району и привела к созданию «Нового города» с многофункциональными постройками и фокусом на устойчивое развитие.

«Бывший завод стал ещё одним местом, где мы применили процессный подход, не имея чёткого плана. Из-за финансового кризиса мы решили не спешить с определением конечного результата, а просто начали перестройку — и по ходу дела смотрели, что можем изменить или добавить. Были заданы только положение главных улиц и дворов, а также рамки планирования, к примеру, высота зданий и используемые материалы.

В итоге индустриальная зона стала органично превращаться в смешанный микрогород с местами для жизни, работы, учёбы и отдыха. А началось всё с небольших стартапов, которые жили неподалёку и искали место для работы. То есть не девелоперы пришли сюда за деньгами, а люди, которые объединились для решения одной проблемы».

ТРАМВАЙНОЕ ДЕПО В БИБЛИОТЕКУ И СТУДИИ

Дизайн: Tramremise Ontwikkelingsmaatschappij (Строительная компания трамвайного депо), Амстердам

Стоимость: 38 миллионов евро

Открытие: 2014 год Старинное трамвайное депо стало новым центром притяжения туристов и местных в Амстердаме

В переделанных павильонах теперь можно найти кинотеатр, рестораны, гостиницу, библиотеки и творческие студии

Широкие ворота депо дали возможность ресторану Remise47 стереть границу между залом ресторана и летней верандой

Проведя грамотную инвентаризацию здания депо и структурных дефектов, архитектор просчитал реалистичную стоимость работ. На фото отель De Hallen

Затраты на редевелопмент были оптимизированы, а деньги собрали через краудфандинг, банковские ссуды и заёмы на восстановление памятников и от частных инвесторов

В начале 1900-х в центре Амстердама построили трамвайное депо в стиле архитектуры XIX века. В 1995 году депо начало терять свою изначальную роль, и власти задумались о редевелопменте. В 2011 Амстердам продал комплекс организации с неординарными идеями Tramremise Ontwikkelingsmaatschappij (TROM), созданной специально для перестройки депо. Местные жители, предприниматели и арендаторы тоже активно участвовали в планировании. Процесс реновации был прозрачным, потому что подрядчик с самого начала участвовал в разработке и мог предлагать реально осуществимые решения и контролировать стоимость. Необычным было то, что будущие съёмщики помещений знали финансовые аспекты проекта, включая договорённости с другими арендателями. Но благодаря этому все участники процесса работали в одном информационном поле, что повысило лояльность и ответственность среди строителей, съёмщиков и инвесторов.

«Сегодня архитектор может не только делать дизайн, но и выступать в роли модератора, инициатора, инвестора или девелопера. Так, например, голландец Андре ван Стигт настолько загорелся идеей перестроить трамвайное депо, что вложил в него собственные деньги. Он не только инициировал проект и подготовил новый дизайн, но собрал всех заинтересованных людей вместе и стал модератором дискуссии вокруг будущего депо. Редизайн исторического наследия — сложная и не всегда архитектурная задача.

Команда старалась максимально оптимизировать расходы и снизить риски, а деньги собирались, в том числе, через краудфандинг, займы у кварталов под низкий процент и частные инвестиции с налоговыми послаблениями. В итоге трамвайное депо адаптировали под множество новых функций: гостиницу, бары и рестораны, библиотеку и библиотеку искусств, театр и творческие студии».

С 20 сентября по 5 ноября в Москве пройдет выставка «Преобразовать, приспособить, возродить. Как голландцы обращаются с наследием», основанная на проектах, собранных в одноимённой книге. В Москву приедут несколько ведущих голландских экспертов и архитекторов, в том числе автор — Пауль Мерс (Paul Meurs). В ноябре выставка переедет в Питер в рамках Культурного форума.