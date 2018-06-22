Власти Коми усилят контроль поставок продукции в соцучреждения из-за фальсификата

СЫКТЫВКАР, 22 июня. / ТАСС /. Правительство Республики Коми ужесточит контроль поставок продуктов питания в социальные учреждения из-за сохраняющейся проблемы фальсификата. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер регионального правительства Лариса Максимова.

"Необходимо установить максимальный контроль поставок мясной, молочной и плодоовощной продукции в бюджетные учреждения, чтобы отстранить недобросовестных поставщиков от госконтрактов. Нужно также ужесточить работу в отношении производителей-фантомов. В ближайшие сроки все руководители бюджетных учреждений должны получить инструкции с четкими требованиями к поставляемой продукции. Ее сейчас совместно разрабатывают надзорные органы", — сказала вице-премьер на заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Как проинформировала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Глушкова, с начала этого года проведено 235 проверок, в ходе половины из них выявлены нарушения: отсутствие информации о составе продуктов и сроках годности, наличие просроченной продукции или сфальсифицированной. В четырех случаях фальсификат — поддельный сыр — был обнаружен в бюджетных учреждениях: в психиатрической больнице, двух детских лагерях и сельской школе. Поддельный сыр выявили также в магазинах федеральных сетей "Магнит" и «Лента», компании были оштрафованы на крупные суммы, сообщила Глушкова. Всего в январе-марте этого года за различные нарушения предъявлено более 2 млн рублей штрафов.

В ходе разбирательств выяснилось, что поставленный в «Магнит» фальсифицированный сыр по документам был изготовлен на предприятии в Новосибирской области, которое в реальности находилось на реконструкции и продукцию не выпускало. Главный санитарный врач назвала около двух десятков таких предприятий-фантомов, зарегистрированных в разных регионах России, которые поставили в Коми фальсификат — поддельные сливочное масло и сыры. Внесение их в реестр недобросовестных поставщиков не решает проблему полностью — предприятия перерегистрируются и продолжают выпускать фальсификат. При этом действующее законодательство пока не позволяет вносить в реестр учредителей таких предприятий, констатировали участники заседания.