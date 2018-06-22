Почему «судьба» стала козлом отпущения — объясняет самый популярный на Западе мистик Садхгуру

Публикуем отрывок из бестселлера «Внутренняя инженерия» индийского мистика Садхгуру — о том, как человеку перестать быть жертвой обстоятельств и стать «архитектором собственной радости». С этими заявлениями он уже выступал в Googlе, ООН , Оксфордском и Гарвардском университетах, а еще (по приглашению Германа Грефа ) перед сотрудниками Сбербанка

Однажды я был на международной конференции, посвященной тому, как уменьшить бедность на планете. Там присутствовало несколько знаменитых специалистов по гражданской ответственности, в том числе лауреаты Нобелевской премии. В какой-то момент один из участников заявил: «Почему мы пытаемся решить эти проблемы? Разве это не божья воля?» И я сказал: «Да, если голодает или умирает чужой вам человек — это, конечно, божья воля. Но когда пуст ваш собственный желудок, а от голода умирает ваш собственный ребенок, вы будете искать выход сами, не так ли?» Всякий раз, когда трудности возникают в нашей жизни, мы берем ее в свои руки. Всякий раз, когда несчастья происходят с другими людьми, мы объясняем это одним словом: судьба.

Какое удобное слово! Понятие «судьба» стало популярным козлом отпущения, способом примирения с неудачами, фаталистической отмазкой, которая позволяет сдаться и не сопротивляться неудобным ситуациям. Но поворот вовнутрь — это первый шаг от пассивности к действию, от состояния жертвы до почетного положения хозяина своей собственной судьбы.

Сегодня мы способны излечивать множество болезней, которые еще сто лет назад люди считали проявлением божьей воли. Мы просто взяли под контроль определенные ситуации. Примером может служить полиомиелит. Совсем недавно само название этого недуга вызывало ужас в сердцах многих людей. Когда я рос, я видел немало людей моего возраста, в школе и в моем районе, которые были поражены этим заболеванием и потому обречены провести всю жизнь в инвалидных колясках. Это было обычное зрелище, и мы все знали, что они никогда не смогут ходить. Их удел обычно рассматривался как проявление божьей воли или судьбы. В начале ХХ века полиомиелит был самым страшным недугом в промышленно развитых странах; он необратимо парализовал тысячи детей.

Понятие «судьба» стало популярным козлом отпущения и способом примирения с неудачами

В 1950–1960-х годах эффективные вакцины помогли победить это заболевание. Когда он был признан серьезной проблемой в развивающихся странах, были внедрены программы иммунизации. В 1988 году полиомиелит всего за 12 месяцев поразил 350 000 детей во всем мире, а к 2013 году число заболевших сократилось до 416 человек. С 2012 года Индия больше не входит в список стран, эндемичных по полиомиелиту. Сочетание политической пропаганды, партнерских связей между государственным и частным секторами, эффективных вакцин по разумным ценам, участия общин и международных групп медицинских работников — все это доказало, что, несмотря на все препятствия, даже в такой обширной и сложной стране, как Индия, возможно искоренить эту болезнь. Быть человеком означает уметь самостоятельно выстраивать ситуации своей жизни так, как вы хотите. Сегодня большинство людей в мире, напротив, являются жертвами ситуаций, в которых существуют. Причина в том, что их жизнь проходит в реагировании на среду и события. Неизбежен вопрос: «Почему я попал в такое положение? Разве это не моя судьба?» Судьбой мы называем все, за что не хотим нести ответственность и чему не можем найти логическое объяснение. Это утешительное слово, но оно лишает сил. Чтобы самим формировать свои ситуации, прежде всего вы должны знать, кто вы. Суть в том, что вы еще не знаете, кто вы. Вы — не сумма накопленных вами титулов, дел и качеств. Все, что вы сейчас знаете как «я», есть просто накопление. Ваше тело — это просто накопление пищи. Ваш разум — это накопление впечатлений, собранных посредством органов чувств. То, что вы приобретаете, может быть вашим, но оно никогда не может быть вами.

Так кто же вы? Это вам предстоит пережить на опыте. Пока вы этого не осознаёте. Вы пытаетесь жить тем, что вам принадлежит, а не тем, кто вы на самом деле. Более того, вы даже не на сто процентов осознаете, что же вам принадлежит! На протяжении многих лет вы приобретали определенные тенденции, в зависимости от получаемых впечатлений. Все это можно полностью преобразовать. Если вы выполняете внутреннюю работу, если практикуете определенные внутренние техники, то, какими бы ни были ваши тенденции, ваш прошлый опыт, генетика, среда, вы можете полностью переделать себя за короткий промежуток времени!

Единственное лекарство от всех недугов, поражающих человечество — это самотрансформация.

Все в этом существовании происходит естественно, в соответствии с определенным органическим законом. Если вы знаете природу жизни внутри себя, вы можете полностью управлять тем, как складывается эта жизнь, но в широких рамках, установленных законами природы. Что под этим подразумевается? Давайте посмотрим на конкретный пример. Будучи бескрылыми существами, мы все же за последние сто лет научились летать. Для этого нам не пришлось нарушать законы природы; напротив, мы летаем потому, что лучше их поняли.

Техника, которую мы собираемся исследовать в этой книге, представляет собой небольшую часть гораздо более глубокой науки, которая в конечном итоге позволяет освоившему взять в свои руки сам процесс жизни и смерти. Вы пишете свою судьбу бессознательно. Если вы управляете своим физическим телом, то пятнадцать-двадцать процентов вашей жизни и судьбы окажутся в ваших руках. Если управляете разумом, то до шестидесяти процентов жизни и судьбы будут в ваших руках. Если освоите жизненные энергии, сто процентов жизни и судьбы будут в ваших руках.

Даже сейчас вы выбираете свой путь в жизни, но совершенно этого не осознаёте. Но все, что вы делаете неосознанно, вы можете делать и осознанно. И это будет нечто совершенно иное. Вот в чем разница между неведением и просветлением. Неприятности происходят с вами в виде гнева, страха, беспокойства и стресса, потому что ваши основные инструменты — тело, ум и жизненные энергии — действуют сами по себе. Если разум и тело существуют только для того, чтобы служить жизни внутри вас, почему же сейчас ваша жизнь порабощена разумом и телом? Разве это не полное искажение того, как все должно функционировать?

Даже сейчас вы выбираете свой путь в жизни, но совершенно этого не осознаёте

Если вы возьмете судьбу в свои руки, это не означает, что теперь все станет по-вашему. Внешние явления никогда не будут разворачиваться так, как хотелось бы вам, потому что на них влияет слишком много факторов. Если вы настаиваете, чтобы мир плясал под вашу дудку, — это путь завоевания, тирании, диктатуры.

Был такой случай. Шанкаран Пиллай (некий южноиндийский джентльмен, с которым вы познакомились во введении к этой книге и встретитесь еще несколько раз) отправился на вечеринку с приятелями. Он думал, что быстро что-нибудь выпьет и вернется домой в восемь часов. Так он и сделал. Он быстро что-то выпил, потом снова быстро что— то выпил и еще разок быстро что-то выпил. Ну и потом опять быстро что-то выпил. Когда он посмотрел на часы, они показывали половину третьего ночи. (Спиртное делает людей похожими на йогов — вневременными.) Шанкаран шагнул в сторону от барной стойки. Какой несправедливый мир! Человеку приходится ходить по круглой планете, которая еще и вращается! С большим мастерством и осторожностью Шанкаран удержал равновесие и начал путешествие в сторону дома.

Проходя через парк, он свалился в розовый куст. Прямехонько лицом в колючки. Не без труда поднявшись, он снова двинулся в путь. Добравшись наконец до дому, он попытался попасть ключом в замочную скважину. Но эти жалкие замки в наши дни стали до безобразия маленькими! На то, чтобы отпереть дверь, ушло еще двадцать минут. Шанкаран поплелся в спальню. На его счастье, жена крепко спала. Он зашел в ванную и взглянул на себя в зеркало. Казалось, каждый розовый шип оставил на его лице свой живописный след. Шанкаран открыл шкаф для лекарств, достал пластырь и, как мог, заклеил им все царапины. Затем тихонько пополз в постель. Утром он проснулся оттого, что жена выплеснула ему на голову ведро холодной воды. «Что такое! — пробормотал он. — Сегодня же воскресенье!»«Опять напился, балбес!» — воскликнула жена. «Нет, дорогая, я же полгода назад обещал тебе не пить. С тех пор я ни капли…»Но жена уже схватила его за рубашку и потащила в ванную со словами: «Тогда почему пластырь наклеен по всему зеркалу?»

Какие бы события ни происходили, они не смогут вас раздавить — вы будете скользить на них, как сёрфер на волнах

Если с вами случаются боль, страдание или гнев — значит, пришло время заглянуть внутрь себя, а не вокруг. Для достижения благополучия единственное, что нужно исправить, — это вы. Когда вы больны, лекарство нужно вам. Когда вы голодны, питание нужно вам. Единственное, что следует изменить, — это вы, но на то, чтобы понять этот простой факт, у людей уходит целая жизнь!

Создавать свою судьбу не означает контролировать каждую ситуацию в мире. Создание своей судьбы — это постоянное стремление к своему благополучию и своей изначальной природе, независимо от содержания жизни вокруг вас. Это просто означает так изменить себя, что, какие бы события ни происходили, они не смогут вас раздавить — вы будете скользить на них, как сёрфер на волнах.

Духовный процесс заключается не в том, чтобы навязывать всему сущему свои идеи; необходимо изменить себя так, чтобы творение, Творец и каждый атом в этом мире уступили вам. Следуя своим симпатиям и антипатиям, вы чувствуете себя одинокими в этом огромном мире, всегда опасном, нестабильном, полном психологических трудностей. Но, как только мир уступит вам, он приведет вас в место благодати — где каждый камешек, скала, дерево и атом говорят на понятном вам языке. В каждое мгновение вокруг вас происходит миллион чудес: цветут цветы, поют птицы, жужжат пчелы, падает капля дождя или снежинка кружится в ясном вечернем воздухе. Волшебство — повсюду. Когда вы умеете жить, жизнь — не что иное, как ежедневное чудо.

Не стоит смотреть на себя как на психологический прецедент

К его изумлению, не прошло и десяти минут, как парень вытащил на лед огромную форель. Старик воспринял это как досадную случайность. Но еще через десять минут юноша поймал еще одну форель. Теперь старый рыбак больше не мог усидеть спокойно. Он повернулся к парню, чтобы что-то сказать, и, потрясенный, увидел, как тот вытаскивает еще и третью форель.

Смирив гордость, старик подошел к парню и произнес: «Как же так! Я сижу здесь целый день, и моя корзина пуста. Ты только что пришел, и у тебя уже такой улов. В чем секрет?»Парень ответил: «Ру-ра-ра-ра-ру-ра-рум». Старик приложил ладонь к уху и переспросил: «Что?»«Ру-ра-ра-ра-ру-ра-рум», — повторил тот, уменьшив звук магнитофона. «Я ни слова не понимаю», — пожаловался пожилой рыбак. Парень выплюнул то, что жевал, и сказал: «Червей нужно держать в тепле».

Если вы не будете делать правильные вещи, то с вами не произойдут правильные вещи. Принципы и философии имеют только социальные последствия. Настало время проснуться и увидеть себя как экзистенциальное существо, живое существо, а не психологический прецедент. Тогда ваша судьба будет вашей. Вашей на сто процентов. Это не пустое обещание. Это гарантия.

Отрывок предоставлен для публикации издательством Эксмо non-fiction.