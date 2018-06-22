Ещё
Выбрана оптимальная для ношения часов рука
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выбрана оптимальная для ношения часов рука 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Представители британского ретейлера люксовых украшений и часов Parkers Jewellers прокомментировали разницу между ношением часов на правой или левой руке. Об этом сообщает Metro.
«Обычно люди предпочитают левое запястье. Большая часть населения — правши, а заводная головка, как правило, расположена с правой стороны корпуса. Настраивать часы удобнее правой рукой, поэтому их и носят на левой. Это справедливо, даже если человек левша», — объяснил специалист по винтажным часам Стефен Чарлз.
«Не существует конкретного правила, на какой руке следует носить часы. Дело только в удобстве. На некоторых электронных часах заводная головка заменена кнопкой, и разницы на каком запястье вы носите часы — нет», — добавил эксперт.
В июне российский актер-юморист Евгений Петросян опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию в дорогих часах на левой руке. Золотые часы с усложнениями модели Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen стоят более 2,5 миллиона рублей. «Сегодня первый день лета! Но мы не теряем надежды на хорошую погоду!» — подбодрил юморист 43 тысячи своих подписчиков в описании к публикации.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анна Семенович предпочитает секс ночным перекусам9
Названы «страшные» последствия отказа от курения21
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом57
Женские недостатки, от которых мужчины без ума19
Доказана смертельная опасность соли7
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение