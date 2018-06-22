Выбрана оптимальная для ношения часов рука

Представители британского ретейлера люксовых украшений и часов Parkers Jewellers прокомментировали разницу между ношением часов на правой или левой руке. Об этом сообщает Metro.

«Обычно люди предпочитают левое запястье. Большая часть населения — правши, а заводная головка, как правило, расположена с правой стороны корпуса. Настраивать часы удобнее правой рукой, поэтому их и носят на левой. Это справедливо, даже если человек левша», — объяснил специалист по винтажным часам Стефен Чарлз.

«Не существует конкретного правила, на какой руке следует носить часы. Дело только в удобстве. На некоторых электронных часах заводная головка заменена кнопкой, и разницы на каком запястье вы носите часы — нет», — добавил эксперт.