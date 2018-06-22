Почему на Руси не носили узоров с клеткой

В исконно русских орнаментах практически не встречаются узоры в виде обычной клетки. Даже одежда в клеточку в России вошла в моду лишь в ХХ веке. С чем же это связано?

Сакральный смысл

Еще древние славяне использовали определенные символы, связанные с устройством мироздания. Например, звезда Алатырь (Крест Сварога) представляла собой звезду, состоящую из восьми лепестков, и символизировала «развертку» Вселенной. Коловрат (известный нам больше как свастика) был придуман вовсе не нацистами — это древний славянский символ Солнцеворота, являвшийся мощнейшим оберегом.

Самым распространенным символом в русских узорах был ромб, который называли «Орепей» (или «Арепей»). Он символизировал счастье, спокойствие, гармонию. Считалось, что он связан и с солнцем, и с земледелием, и с плодородием. Именно ромбовидные рисунки заменяли на Руси традиционную для Европы клетку. Ими украшали рубахи, сарафаны, платки, полотенца.

Собственно, принт в виде клетке был изобретен вовсе не в Шотландии, как ошибочно принято считать. Не так давно в Египте была найдена древняя мумия, завернутая в клетчатый саван. А в Древнем Риме знать носила клетчатые тоги. Японские самураи щеголяли в клетчатых кимоно. В Византии нередко встречались рисунки в виде крупных квадратов или ромбов, в которые помещались изображения животных.

По аналогии с византийской культурой или нет, но на Руси часто попадались орнаменты, представляющие собой ромбовидные решётки с кругами в центре или звездами на фоне квадратов. Шотландия же просто популяризировала клетку.

Православный крест

Символ креста был на Руси довольно популярен, но чаще всего его изображали косым, шестиконечным, а у славян он являлся солярным символом. После принятия православия восьмиконечный крест был утвержден на Руси как символ христианства, а традиционная квадратная клетка слишком уж на него походила. Изображение православных крестов «всуе», например, на одежде категорически не поощрялось церковью.

Неволя и смерть

Символ клетки для русских ассоциировался с попавшей в неволю птицей. Но в темнице за решеткой, прутья которой чаще всего были соединены в виде квадрата или прямоугольника, мог оказаться и человек. Подсознательно русский менталитет не терпит ограничений.

К тому же изображение креста стало рано или поздно ассоциироваться со смертью, ведь кресты ставили на могилах, вырезали на надгробиях. Наконец, восьмиконечный крест символизировал мученическую кончину Христа.

В общем, поначалу клетчатый орнамент у нас не прижился. И только в прошлом столетии, когда пришла мода на все западное, в России широко распространились клетчатые костюмы, платья и пледы. И мало кто из нас сегодня задумывается, что именно они символизируют.