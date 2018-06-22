«Она каждый день проживала ярко и насыщенно»: друзья экс‐участницы «Дома‐2» шокированы ее гибелью

Подруги погибшей бывшей участницы телепроекта «Дом‐2» Анастасии Тарасюк Кристина Берчик и Яна Тихонова выразили свои соболезнования в связи с трагедией.

В разговоре с «360» Кристина была сдержанна и не стала распространяться на предмет причин или обстоятельств смерти. По ее словам, в последнее время она была в отличном настроении, и ничего не предвещало беды.

«Я одно могу сказать: я общалась с ней в среду. И должна была увидеться сегодня. Две недели назад она была веселая, жизнерадостная, приехавшая с отдыха. Полная надежд и планов. Должна была переехать на новую квартиру», — Кристина Берчик.

Еще одна знакомая Анастасии Яна Тихонова, узнавшая о гибели девушки от «360», рассказала, что она была очень светлым, добрым и отзывчивым человеком: «Она каждый день проживала ярко и насыщенно. Любила всех своих друзей. Я очень в неприятном шоке. Очень тяжело. У нее было столько заряда, солнечности, умения с радостью воспринимать все…».

Бывшая участница телепроекта «Дом‐2» Анастасия Тарасюк была обнаружена мертвой на территории элитного жилого комплекта «Золотые ключи» 22 июня. Девушка выпала из окна своей квартиры на 19-м этаже. Причины смерти пока неизвестны, но по данным СМИ, в последнее время девушка страдала от неразделенной любви.