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«Она каждый день проживала ярко и насыщенно»: друзья экс‐участницы «Дома‐2» шокированы ее гибелью
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«Она каждый день проживала ярко и насыщенно»: друзья экс‐участницы «Дома‐2» шокированы ее гибелью 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Подруги погибшей бывшей участницы телепроекта «Дом‐2» Анастасии Тарасюк Кристина Берчик и Яна Тихонова выразили свои соболезнования в связи с трагедией.
В разговоре с «360» Кристина была сдержанна и не стала распространяться на предмет причин или обстоятельств смерти. По ее словам, в последнее время она была в отличном настроении, и ничего не предвещало беды.
«Я одно могу сказать: я общалась с ней в среду. И должна была увидеться сегодня. Две недели назад она была веселая, жизнерадостная, приехавшая с отдыха. Полная надежд и планов. Должна была переехать на новую квартиру», — Кристина Берчик.
Еще одна знакомая Анастасии Яна Тихонова, узнавшая о гибели девушки от «360», рассказала, что она была очень светлым, добрым и отзывчивым человеком: «Она каждый день проживала ярко и насыщенно. Любила всех своих друзей. Я очень в неприятном шоке. Очень тяжело. У нее было столько заряда, солнечности, умения с радостью воспринимать все…».
Бывшая участница телепроекта «Дом‐2» Анастасия Тарасюк была обнаружена мертвой на территории элитного жилого комплекта «Золотые ключи» 22 июня. Девушка выпала из окна своей квартиры на 19-м этаже. Причины смерти пока неизвестны, но по данным СМИ, в последнее время девушка страдала от неразделенной любви.
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