36-летняя Наталья Водянова не может избавиться от последствий пятой беременности

36-летняя топ-модель Наталья Водянова пять раз становилась мамой. Она воспитывает 16-летнего сына Лукаса, 12-летнюю дочь Неву, 10-летнего Виктора, 4-летнего Максима. Пятый сын Роман родился у Натальи 2 года назад. Сегодня молодая мама пожаловалась, что до сих пор не может избавиться от последствий пятой беременности.

«Ох уж эти пятнышки после последней беременности. Так и не хотят уходить чем бы я их не мазала», — пожаловалась она.

Наталья смело демонстрирует лицо без макияжа, фотографируется усталой и предстает перед подписчиками своего блога такой, какая она есть.

Фото: instagram