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36-летняя Наталья Водянова не может избавиться от последствий пятой беременности
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36-летняя Наталья Водянова не может избавиться от последствий пятой беременности 

Passion.ru 43 минуты назад
Фото: Passion.ru
Наталья Водянова посетовала на несовершенства.
36-летняя топ-модель Наталья Водянова пять раз становилась мамой. Она воспитывает 16-летнего сына Лукаса, 12-летнюю дочь Неву, 10-летнего Виктора, 4-летнего Максима. Пятый сын Роман родился у Натальи 2 года назад. Сегодня молодая мама пожаловалась, что до сих пор не может избавиться от последствий пятой беременности.
«Ох уж эти пятнышки после последней беременности. Так и не хотят уходить чем бы я их не мазала», — пожаловалась она.
Наталья смело демонстрирует лицо без макияжа, фотографируется усталой и предстает перед подписчиками своего блога такой, какая она есть.
Фото: instagram
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