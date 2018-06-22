Обувной скандал на мундиале в Ростове: волонтерам не выдали кроссовки

Не украдешь — не проживешь — таков суровый закон жизни. Чемпионат мира по футболу не стал исключением.

На днях волонтеры из Ростова-на-Дону пожаловались на отсутствие положенного им фирменного обмундирования. Участникам мундиаля выдали майки, бейсболки, шорты, а вот про обувь забыли. Намеренно? Случайно? Пока неизвестно. Но «косяк» организаторов налицо — порядка 2500 волонтеров остались без кроссовок.

«Где кроссы, Зин?» — шутливо интересуются сегодня ростовчане, но вразумительного ответа на вопрос пока не находят.

В декабре на сайте госзакупок появилась заявка на форму волонтеров ЧМ-2018 в Ростове. Из бюджета области на спецовку добровольцам выделили почти 18 млн рублей. Всего планировалось приобрести 2,8 тысячи единиц одежды.

Перед началом чемпионата волонтерам выдали бейсболки, свитшоты, брюки-трансформеры, рюкзаки, дождевики и рубашки поло. А вот кроссовки зажали. Добровольцам еще неделю назад клятвенно пообещали, что не сегодня-завтра кеды все получат. Но воз и ныне там.

Вячеслав Алипатов — волонтер со стажем. Всякое видел на своем веку. Вот только обуви для чемпионата мира не увидел.

— Я волонтер основного состава городского центра Ростова-на-Дону. Человек я преклонного возраста и хотел бы запечатлеть в своих воспоминаниях то, как происходил чемпионат мира, поэтому уделяю внимание любым мелочам, — начал разговор мужчина. — Поймите, кроссовки для волонтера — что бутсы для футбола: важный атрибут. Почему же нас ими обделили? Мне интересно, только ростовчане остались без обуви или кого-то еще лишили подарка?

— Вы задавали вопрос организаторам?

— Руководитель нашего центра обучения сообщала ранее, что заказ на кроссовки полностью оплачен, но поставщики заказ почему-то не выполнили. На эту проблему можно смотреть по-разному: то ли сперли, то ли просто забыли, то ли наша обувь потерялась в пути. Пока же ростовские волонтеры ходят в своей обуви, тем самым нарушают протокол — наш внешний вид не соответствует волонтерскому стандарту. Поэтому нашим ребятам на официальных фотографиях обрезают ноги.

Алипатов прислал нам снимки ног ростовских волонтеров. Новенькая синяя форма в сочетании с «убитыми» босоножками и цветными кедами действительно смотрится нелепо.

— Наши кроссовки ориентировочно стоят 4000–5000 рублей. Городских волонтеров насчитывается порядка 2500 человек. Если все это помножить, то где-то бродят миллионы рублей. А может быть, где-то и осели уже.

— Только в Ростове существует эта проблема?

— Я специально просматривал фотографии волонтеров в других городах, у многих на карточках были обрезаны ноги. А вот в Москве всех волонтеров снимают в полный рост, им нечего скрывать.

Мы связались с руководителем центра подготовки волонтеров чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону Верой Гвоздевой.

— Наши «серебряные» волонтеры напрасно подняли волну негодования. Они не поняли, что произошло на самом деле. Обувь мы им действительно заказали чуть позже. Кроссовки еще не успели дойти до адресата. Ждем.

— А если чемпионат закончится, пока их привезут?

— Мы не можем ручаться за сроки. Это ведь бюджетная закупка, долго идет. От нас ничего не зависит.

Зато на сайте бесплатных объявлений стали появляться кроссовки с пометкой «волонтерские». Комплект одежды добровольца, куда входят рюкзак, бейсболка, куртка, кофта, мешок, штаны (шорты) и обувь, можно приобрести за 20 тысяч рублей.

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