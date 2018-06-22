«Индийские рабочие в Приморье могут не выжить»

Чакрабарти Танмай, генеральный директор группы компаний «Джей Рус».

Родился в Калькутте, Индия, в 1970 г. В 1995 г. окончил Институт дружбы народов им. Сахарова. Работал в различных московских компаниях, с 2001 г. — в группе компании JAY, в 2006 г. возглавил головной офис компании во Владивостоке. Женат, есть дочь.

Чакрабарти Танмай приехал в Москву в 1990-м, поступил в Институт дружбы народов, тогда еще имени Патриса Лумумбы , отучился на инженера, а потом — и на управляющего. Сегодня он — наемный управляющий с широким кругом полномочий во Владивостоке, в группе компаний «Джей».

— г-н Чакрабарти, как появился такой вид бизнеса, как расфасовка чая и продажа в России? Неужели не дешевле привозить в пачках?

— На душу населения потребление чая в России — на четвертом месте в мире. При этом Camellia sinensis здесь не растет. Индия, наряду со Шри-Ланкой, — мировые лидеры по выращиванию чая. Поставлять сюда чай — выгодный бизнес.

Наша компания занималась продажами в России с 1993 г. Самая большая проблема всегда была — догадаться о предпочтениях потребителя, даже с учетом многолетнего опыта продаж. Вечная проблема: заканчивается сорт, который набрал популярность, в то же время чай, которого у нас много, не продается. В 2003 г. мы решили завозить сырье и фасовать здесь — по потребности. Таким образом, мы можем моментально реагировать на потребности рынка.

Да, фасовка продукта обходится дороже, чем в Индии. Но мы выигрываем на логистике. Чай — объемный продукт, а весит мало. Завозя в мешках, вдвое экономишь на перевозке. Кроме того, несмотря на то, что Россия вступила в ВТО , на расфасованный чай сохраняются пошлины (8–10%).

«Я это уважаю»

— В прошлом году открылось новое предприятие — резидент свободного порта ООО «Джей Ти». Что для вас изменилось?

— Нам удалось найти огромное помещение под одной крышей — для производства и для склада. Уже получаем налоговые преференции, хотя еще и не в полном объеме. Сэкономленные средства собираемся проинвестировать в модернизацию оборудования. Сейчас 60% нашего оборудования является новым, за 2–3 года мы обновим станки по расфасовке на 100%. Со времени начала нашего производства по фасовке чая технологии усовершенствовались, и, обновив линии чаеразвесочных автоматов, производительность можно значительно увеличить. Что скажется на уменьшении себестоимости нашей продукции.

— Где продается ваша продукция? Не планируете ли экспортировать чай?

— Основной рынок — Дальний Восток и Сибирь, сегодня мы дошли до Уфы. Москва — лакомый кусочек, огромный рынок, но там и конкурентов больше. Нас останавливает дороговизна доставки до столицы. Хотелось бы поддержки для резидентов в плане транспортировки продукции в другие регионы. При этом мы начинаем поставки чая в Китай, вышли на монгольский рынок.

— Как вы относитесь к китайским чаям? Конкуренты ли они для индийских?

— Наша продукция — ферментированный чай (в процессе окисления зеленые листья превращаются в черные). Вкусовые качества и аромат зеленого и черного чая сильно отличаются. Китайский чай — преимущественно зеленый, и его редко употребляют в чистом виде. Что такое молочный чай, чай с жасмином, лотосом? Китайцы заваривают не только Camellia sinensis, а что угодно. Это такое китайское искусство — из практически любого растения сделать чайный напиток, который можно пить. Я это уважаю.

— Есть ли в России спрос на дорогой чай?

— Мы продаем чай во всех сегментах. 60% относится к средней нише, 20% — к сегменту эконом. Продавать дорогой чай по доступной цене не так просто. Кроме того, премиальный чай, как правило, предусматривает добавки. Сегодня 95% нашего портфеля фасуется в Приморье, завозятся только чаи с добавками. В планах переход на купажирование здесь.

Для души

— Каким должен быть качественный чай? Есть ли секреты его производства?

— Чай правильно сравнивать с вином. Играет роль географическое местонахождение виноградника, как собирали виноград и затем обработали (сделали вино).

Camellia sinensis — довольно капризное растение (в отличие, к примеру, от кофе), ему требуется прохлада и влага. Заморозков чай не переносит и в воде, как рис, расти не будет. Лучше всего подходят высокогорные территории, где не очень холодно и не задерживается вода. Немногие места в мире, которые благоприятны для чая: северо-восточный район Ассам в Индии, юг Индии, остров Цейлон, Вьетнам, Китай. Развивается выращивание чая в Кении.

Чтобы получить один килограмм чая, надо собрать и просушить около 11–12 кг верхних листочков. Обычно их собирают все-таки не голыми руками, а ножницами. Если сборщики работают неаккуратно, в чае попадаются кусочки стебля. При обработке чая важно дождаться момента, когда произошла полная ферментация листков. Если окисление частичное, остается неприятный привкус. При заваривании такого некачественного чая появляется и не уходит пена.

Есть мнение, что хороший чай листовой, а не гранулированный и не пакетированный. Но у чая, который собран на хорошей плантации и правильно переработан, в любом случае будет хороший вкус. А когда вы видите чайный лист размером с лавровый?.. Редко покупают такой чай. По стандартам листья больше определенной длины выбраковываются. В них больше танина, неприятного послевкусия, да и аромата они не дадут.

— Какой чай употребляете вы лично, члены вашей семьи?

— В разное время пью разные напитки. Требуется соответствующее настроение. Проснуться для меня сложно, поэтому утром пью крепкий чай. Днем — нередко просто горячую воду, чтобы согреться. В 17–18 часов вечера мне надо выпить такого напитка, который бы давал не только вкус и крепость, но и аромат, цвет. Особенно для этого подходит сорт «Дарджилинг». Завариваю и могу минут 10 просто наслаждаться запахом. Чай должен давать что-то для вашей души.

— Какие распространенные ошибки допускают люди, заваривая чай?

— Лучше не заливать чай кипятком сверху. В кипящей воде нет кислорода, вы убиваете половину вкусовых качеств. Температура — максимум 95 градусов. Правильнее налить кипяток в сосуд, добавить туда чай, чуть взболтать, чтобы чайные листья поднялись на поверхность и получили необходимый для качественной заварки кислород из воздуха. Потом пускай чай немного постоит в покое.

От российского государства зависит…

— У нового главы региона есть идея: пригласить в Приморье индийцев, которые могли бы восполнить нехватку рабочих рук. Как вы относитесь к такой идее?

— Идея замечательная! В Индии много безработных, которые с удовольствием поедут в любую страну. Одно «но»: российские климатические особенности противоположны индийским. Работать у вас на открытом воздухе зимой мои соотечественники вряд ли смогут. Только в закрытых помещениях при комфортной температуре. Иначе они могут просто не выжить! Хотя лично я за почти 30 лет в России научился моржевать, могу зимой выйти из парной и прыгнуть в сугроб.

— А в целом, как считаете, есть у индийского бизнеса в Приморье перспективы?

— Не так давно был период, когда отношения между нашими странами несколько охладились. Если еще в ранних 2000-х Индия заключала контракты по закупке оружия только с Россией, позже стала более открытой к западным странам, проводила совместные учения с НАТО

Сейчас многое изменилось. Я тесно общаюсь с индийским консульством во Владивостоке. Из Дели второй год идут сигналы о том, что Индия заинтересована в стратегическом партнерстве с Россией. В прошлом году на Восточный экономический форум приезжало около 50 индийских предпринимателей, в том числе серьезных.

В Приморье работает фабрика по обработке алмазов, сюда планирует зайти вторая компания по этому профилю. Есть несколько фирм, готовых поставлять в Россию сельскохозяйственную продукцию. Овощная консервация уже завозится, скоро в магазинах появятся индийские фрукты и овощи. Думаю, российскому потребителю интересна будет одежда из Индии, а пока что поставки небольших партий обеспечивают местные кришнаиты.

Лично я двумя руками «за» открытие прямого авиасообщения любого города в Индии с Владивостоком. У вашего краевого центра на самом деле отличное географическое местоположение, лучше, чем у Гонконга. В Индии не очень понимают, что в сравнительно небольшом радиусе от Владивостока — половина мировой экономики: Сеул, Пекин, Токио, Бангкок, Гонконг, Шанхай и т. д. Если будет авиарейс, то вместе с рабочими и туристами появятся и бизнес-инвесторы.

От российского государства зависит создание инфраструктуры и должное информирование. Если будут созданы удобное авиасообщение, комфортные и доступные гостиницы, офисные здания, логистические центры, куда можно привезти товар, погрузить на железную дорогу и отправить по России, то индийский бизнес придет.