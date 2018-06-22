Прокурор попросил увольнять таких чиновников в Приморье

На ближайшем заседании Заксобрания Приморья 27 июня депутаты рассмотрят в первом чтении изменения в закон «О государственных должностях Приморского края». Под предлогом борьбы с коррупцией предлагается установить предельный возраст пребывания на госслужбе для высших руководителей в 70 лет, сообщает KONKURENT.

Как сказано в пояснительной записке прокурора Приморья Сергея Бессчасного, национальная стратегия противодействия коррупции предусматривает распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательными актами РФ в целях предупреждения коррупции, в том числе на лиц, замещающих государственные должности субъекта Федерации.

Ряд ограничений установлен ФЗ от 27.07.2004 № 79 «О государственной гражданской службе», их предлагается распространить на часть приморских чиновников. Конкретно — на замещающих должности вице-губернаторов, председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии края, членов крайизбиркома с правом решающего голоса, работающих на постоянной основе, председателей территориальной избирательной комиссии, имеющей статус юридического лица, уполномоченного по правам человека в Приморском крае, председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты края.

Данные должности не смогут занимать лица: по достижении ими возраста 70 лет; осужденные к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по государственной должности Приморского края, в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; имеющие близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с госслужащим, работником краевого учреждения, предприятия, фонда, если замещение ими должностей связано с подчиненностью или подконтрольностью лицу, замещающему государственную должность.