Кавказский пленник наших дней: мужчина пробыл в рабстве 11 лет

Алексей Скосарев пробыл в рабстве долгих 11 лет. За это время у него сменилось несколько хозяев. В последний раз мужчина работал на известного конезаводчика. Он помогал ему следить и ухаживать за скаковыми лошадьми. Жил и трудился в Карачаево-Черкесии, высоко в горах. Поисковики нашли его чудом.

От ближайших населенных пунктов последние годы Алексей находился в десятках километров. В рабство он попал случайно. Познакомился в родной Владимирской области с мужчиной — не обошлось без алкоголя. Тот завоевал доверие и увез далеко-далеко в горы. Обещал зарплату и проживание, в итоге — отобрал паспорт и заставил работать.

Позже первый хозяин продал Алексея другому человеку за 15 тысяч рублей. Таким образом, за 11 лет невольник успел послужить четырем разным людям. Говорит, обращались с ним сносно, не били, но однажды пьяный друг хозяина решил припугнуть и выстрелил рядом с ногой. Попал в итоге ступню.

На цепь никто не привязывал, но возможности сбежать не было. Совершать побег было просто страшно. В итоге мужчина смог сообщить о себе волонтерам. Те искали его двое суток. У Алексея был мобильный телефон, но из-за плохой связи в горах он часто отключался.

Источник фото: телеканал «360»

«Риски были, потому что мы были в горах, в абсолютно безлюдных местах, — рассказал волонтер Андрей Рагулин , — Ехали мы абсолютно вслепую, потому что к тому времени Алексей уже 1,5 дня не выходил на связь»

В ближайшее время Алексей вернется обратно домой, во Владимирскую область. Говорит, что в первую очередь восстановит старый дом, который за 11 лет серьезно обветшал. А после того, как он отремонтирует жилище — устроится на нормальную, официальную работу.