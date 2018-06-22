В чем секрет соблазнительных женщин

Алена Котович, колумнист, блогер

Недавно на просторах всезнающей интернет-паутины наткнулась на типичный женский сайт, где дают советы, что нельзя носить женщинам за 30 и как завести 181 кошку, потому что все мужики козлы. Так вот, там была статья на тему женской притягательности, и главным фактором популярности у сильного пола выступала ухоженность. По моему мнению, это бред женщин, которые сами завели себе двухсотую кошечку. Посмотрите вокруг: сколько красивых ногтей, губ, квадратных бровей, ног, поп и всех остальных частей тела ходит по нашим улицам, и что? Все эти суперухоженные девушки пользуются популярностью у мужчин?

Нет, дело не только в этом.

Приведу более современный пример: в инстаграме я подписана на многих девушек, так называемых бьюти— и трэвел-блогеров. Одна из них Алена — невероятная красавица, на мой взгляд: высокая, стройная, одета всегда очень дорого и стильно, видно, что большей ухоженности добиться трудно, но… Посмотришь на комментарии под ее снимками, и плакать хочется. Комментируют в основном девушки, которым приглянулась сумочка или новый цвет помады, — мужчин-поклонников нет. Потому что просто красивая, не возбуждающая воображение девушка. Так в чем дело?

Я нашла объяснение этому и у психологов, и даже в индуизме, буддизме, оккультизме и в аюрведе. Психологи говорят, что все дело в скрытом бессознательном — снести башню всем особям мужского пола вокруг. Секрет популярности таких женщин у мужчин в кожно-зрительной связке векторов. Эти барышни по природе своей не ограничены в соблазнении и отдают феромоны не идентифицированно, всем подряд. Но роль, которую может играть «кожно-зрительная» женщина в социуме, напрямую зависит от уровня развитости ее интеллекта и личностных векторов. Отсюда среди них можно встретить как политиков и актрис, так и откровенно глупых красоток, очень при этом соблазнительных.

А вот духовные практики, почитатели третьего глаза, дают очень возвышенное определение таким женщинам. Они считают, что высшие силы наделили этих счастливиц природным очарованием и женским магнетизмом. Их чакра — свадхистана, которая отвечает за природную привлекательность и сама по себе излучает свет. Но, в отличие от психологов, эти знатоки женской души говорят, что индекс привлекательности любой женщины можно повысить, если развить свечение этой чакры. Есть специальные методики и упражнения, которые помогают в этом нелегком деле.

Может, кому-то, кто совсем уж обделен мужским вниманием, и стоит обратиться к людям, которые помогут превратить свечение чакры «свадхистана» в свет прожектора паровоза. Но вам этого не нужно, зачем вам эти штабеля мужчин? Любимая всеми, но не принадлежащая никому, — позиция, которая не приносит счастья… Наше предназначение в том, чтобы найти одного-единственного и на всю жизнь.

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