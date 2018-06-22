Ты достойна лучшего, или почему важно радоваться тому, что есть

Шекспир писал: «Стремясь к лучшему, мы часто портим хорошее». Почему важно ценить то, что в вашей жизни присутствует? На эту тему рассуждает колумнист BeautyHack Татьяна Якимова.

Ура! Начался пляжный сезон, и все выходные на моем озере плещутся дети, смеются и красиво ныряют подростки, привычно озабоченно ведут себя взрослые, а я наблюдаю. Вот мальчик-одуванчик лет трех открывает для себя радости лета. Ножки босые, трусики, панамка, наконец-то жарко и не дует! Его просто распирает от счастья. — Водиська, водиська! — повторяет малыш с упоением. — Песосек! Ей-богу, так и хочется повторять вслед за ним, но боюсь, люди не поймут. А вот сидят и куксятся две девушки — они приезжают сюда в третий раз, и снова на автобусе, потому что у какого-то Пети опять проблемы с машиной. Замучил их этот убогий Петя. Не машина у него, а позорище. Поэтому хорошенькие девушки Эля и Маша загорают на берегу красивого озера без всякого удовольствия. Несправедливость жизни не дает им покоя.

Это глупые дети, не знающие жизни, могут радоваться и лету, и водиське, и песоську. А у красивых девушек слегка за 20 всегда найдется повод для недовольства. — Ну, пусть Петя только появится, — шипит Эля. Она очень недурна собой: темные локоны до плеч, вздернутый носик, бархатные глаза. Жаль только, что безвольный подбородок и жесткий взгляд уносят половину красоты. — На фиг он тебе вообще сдался? — вопрошает Маша, немного похожая чертами лица на Сиршу Ронан, но без обаяния и одухотворенности. На мой взгляд, обаяние есть у всех (или почти всех), просто оно исчезает, когда люди куксятся. Моя давняя мечта — чтобы девушки забыли про недовольные лица, хотя бы из эгоизма. Но иногда эгоизм диктует прямо противоположную тактику. — Ты достойна лучшего, Эля! — О да! Правда, разговор все равно крутится вокруг Пети.

И вокруг лета, которое наконец-то вроде пришло, но радоваться нечему, потому что через два дня наверняка опять начнутся дожди или просто похолодание. И эх, не в той стране мы родились. Эля машинально кивает, а глазами ищет Петю. А я размышляю. Вот зациклились все на чем-то лучшем. То, что есть, всегда плохо. А ведь еще Шекспир писал: «Стремясь к лучшему, мы часто портим хорошее». Ладно, я согласна, что пенсия должна быть лучше, то есть больше. И некоторые личности на своих рабочих должностях должны быть лучше. И некоторые законы. Но ведь в любой жизни есть еще множество разных приятных вещей, обесценивать которые — большая человеческая ошибка. И вообще: если недоволен — сделай что-нибудь, а не ной.

Хотя с летом ничего не сделаешь, конечно!:) И надо ли? Почему, почему лето должно быть лучше? Оно и так прекрасно. А сколько критики летело и летит в его адрес! Будь я летом, я бы вообще покинула те края, где мною вечно недовольны. Хотя нет, осталась бы. Ради детей точно. Но тут Элино лицо светлеет, потому что из-за угла появляется Петя. Очень даже симпатичный. Стройный, в шортах Vans, с обнаженным мускулистым торсом. Улыбка до ушей:

— Привет, девчонки! Эх, подвел драмбузин, ну да ладно. Эль, а пойдем за мороженым? — Ну, не знаюююю… — кокетничает Эля, хотя и дураку ясно, что за Петей она готова на край света. А жесткий взгляд, безвольный подбородок и рассуждения о лучшем — так, ерунда, временные заблуждения.

— Водиська! Песосек! — вопит счастливый малыш в сотый раз, наверное. Но Петя слышит его впервые и улыбается еще шире, становится еще симпатичнее. — Эляяя, мы на пляже! Наконец-то! Водицка! Песоцек! И смеется. И Эля смеется. И вот уже они обнимаются, а юной тете Маше остается только фыркать.