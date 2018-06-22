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Розы Кордеса: неприхотливость и надежность
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Розы Кордеса: неприхотливость и надежность 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Вильгельм Кордес (1865-1935) в 1887 году на плодородных землях Эльмшорна (севернее Гамбурга) основал фирму и питомник по выращиванию растений, где главной культурой вскоре стала роза.
'Angela'
С этого имени начинается династия селекционеров, а современное название ‘W. Kordes’Sohne’, известное всему миру, фирма носит с 1919 года, когда сыновья основателя, Герман и Вильгельм, объединили свои усилия.
'Sommermarchen'
Вильгельм Кордес и его сын Раймер вошли в историю розоводства как выдающиеся оригинаторы XX века. Приоритетным направлением в селекции с начала становления семейной фирмы ‘W. Kordes’Sohne’ Вильгельм Кордес избрал выведение неприхотливых и зимостойких роз, а признанием ценности этих работ стало введение нового класса в классификации садовых роз (Hybrid Kordesii — гибрид розы кордезии).
'Westerland'
Хит-парад знаменитостей этих селекционеров по праву возглавляет незабвенная ‘Crimson Glory’ (1935), которая до сих пор входит в каталог фирмы. В России она имела широкое распространение и памятна алыми бархатистыми цветками совершенной формы и благоухающим ароматом дамасских роз. Эстафету приняла одна из великих роз века ‘Schneewittchen’ (1958), а продолжили традиции ‘Lilli Marleen’ (1959), ‘Sympathie’ (1964), ‘Lichtkonigin Lucia’ (1966), ‘Westerland’ (1969) и многие другие прославленные сорта.
'Schneewittchen'
Сегодня во главе ‘W. Kordes’Sohne’ стоит уже четвертое поколение династии. Фирма является одним из крупнейших в мире производителей саженцев роз. У нее свыше 400 питомников во многих странах.
'Gebruder Grimm'
Путь нового сорта с момента создания до массовых продаж долог. Полученные новинки исследуются в питомниках, селекционными методами закрепляются характеристики культивара, затем проходят испытания в различных экологических условиях. В Германии на законодательной основе разработаны программы испытаний сортов в природных условиях.
'Pomponella'
Сертификат «ADR» (признанная немецкая роза) по результатам испытаний получают самые иммунные и неприхотливые сорта. Выбирая сорта по каталогу, обращайте внимание на этот знак. Разумеется, полной гарантии «титул» в наших условиях не дает, но часто эти розы надежнее.
'Caramella'
Наши трудности, к сожалению, связаны с проблемами адаптации любых саженцев (неизвестно в какой точке мира они выращивались), условиями их зимнего хранения производителем и содержания в российских садовых центрах.
'Blue River'
Розы фирмы ‘W. Kordes’Sohne’ на нашем рынке появились в числе первых. В последние годы организованы их ежегодные массовые поставки. Многие любители уже собрали свои коллекции и могут выразить собственные суждения об этих розах. Моя коллекция насчитывает около 100 сортов этой фирмы.
'Lions Rose'
Эти розы (как и все остальные в общей коллекции) я перевожу на другие подвои и наблюдаю за их ростом и цветением, оцениваю их декоративность, здоровье и зимостойкость. Мой обобщенный вывод: в большинстве это практичные и надежные розы. Галина Панкратова Возможно, вам также будут интересны публикации:
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