Пищевой полистирол

Полистирол — термопластичный полимер линейной структуры, который является продуктом полимеризации винилбензола. Этот материал получают эмульсионным, суспензионным или блочным способом. Существует 6 видов полистирола и 20 его сополимеров. С помощью полимерного материала производят различные товары и продукцию для военной, сельскохозяйственной, медицинской, фармакологической, пищевой, легкой, тяжелой промышленности и строительства. Производство полистирола считается не затратным и не особо трудоемким, что напрямую отражается на его приемлемой стоимости. Безопасность упаковки, которая непосредственно контактирует с продуктами питания, должна быть безопасной и не влиять на исходные свойства своего содержимого, под воздействием химических, механических и термических факторов влияния из внешней среды. Этот полимер не влияет на вкусовые, и ароматические качества пищи, с которой он соприкасается. Он абсолютно безвреден и не выделяет токсических веществ. Такой материал легко поддается обработке и декорированию, на его поверхность можно наносить дополнительные слои, лакокрасочные изделия или печать различных вариаций.

Основные свойства пищевого полистирола

Полистирол обладает высоким уровнем прочность, износоустойчив и имеет длительный срок эксплуатации, в сравнении с другими полимерами. Хрупкие продукты питания без опасения можно хранить в упаковке из такого материала, так как он не боится ударной нагрузки. В микроволновой печи можно разогревать еду, помещенную в полистирольную тару. Высокие температуры существенно не меняю его свойства. Морозостойкий материал позволяет хранить полуфабрикаты и продукты глубокой заморозки длительное время. Он обладает высоким уровнем прозрачности и размерной стабильностью. Благодаря своим аморфным свойствам, полистирол широко применяется практически во всех отраслях пищевой промышленности. Этот материал не способен растворяться в слабых растворах кислот, воде, щелочах и спиртах. Полимер стирола обладает высокими диэлектрическими характеристиками. Прочность материала повышает наличие каучука во многих упаковках из полистирола, именно это сырье существенно замедляет образование трещин, как на его поверхности, так и в глубинных слоях структуры. Для его переработки используют метод литья под давлением. Экструзия, как и пневматическое и вакуумное формование, применяется во время повторной работы с полистирольным сырьем. Для хранения и транспортировки продуктов питания иногда используют вспененный аналог этого полимера. Материал легко поддается механической обработке, потому и аппараты, которые с ним работают, считаются технически простыми и относительно недорогими. Способность пропускать солнечный свет и высокий уровень влагоустойчивости делает полистирол лидером среди полимеров, которые применяют для изготовления пищевой упаковки. Одним из его главных недостатков является легкая воспламеняемость при экстремальных температурах. Соблюдение правил противопожарной безопасности во время работы с этим материалом будет совсем не лишним.