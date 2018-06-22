Напиток Чупа-Чупс из Кореи

Бренд «Чупа-Чупс» у всех ассоциируется с всемирно известными леденцами, которые завоевали за многие году большую популярность в большинстве стран мира. Эти кондитерские изделия стали не просто любимыми лакомствами детей и взрослых, а солидной узнаваемой торговой маркой. Напиток «Чупа-Чупс» Корея начала выпускать не так давно. Они трансформировали популярный леденец в газированную воду, причем, смогли максимально снабдить напиток идентичными вкусами, которые присутствовали в оригинальных конфетах. Такие варианты выпускаемой воды как «апельсин», «клубника со сливками» и «виноград» имеют такой же набор вкусовых качеств, как и леденцы. Данный напиток разливается в жестяные банки, которые разукрашены в узнаваемые цвета торговой марки Chupa Chups.

Эксклюзивные права на продажу напитков «Чупа-Чупс» имеет только одна сеть магазинов в Южной Корее. Леденцы на палочке от именитого бренда можно приобрести в 150 странах мира, а вот желающим отведать газированную воду, придется совершить путешествие в государство на корейском полуострове. Бренд насчитывает уже 70 лет, дизайн к нему был придуман самим Сальвадором Дали, а торговая марка возникла в Испании. Сладкий газированный напиток в момент своего выхода произвел настоящий фурор в стране, где его продают. По коммерческому успеху он резко обогнал других представителей этого сегмента рынка (напитки), собрав многомиллионную кассу всего за несколько дней после выпуска. Исходя из того, что сеть магазинов «Севен Илевен» имеет права на продажу этой воды, другим оптово-розничным торговым компаниям придется выложить кругленькую сумму за то, чтобы получить возможность заниматься реализацией данного товара. С маркетинговой точки зрения для «7 Eleven» было бы выгодно потянуть немного времени и дать возможность продавать газированную воду «Чупа-Чупс» в других странах, но по завышенным ценам. Как будут развиваться события вокруг напитка — покажет время?!

История бренда «Чупа-Чупс»

В 1958 году Энрике Бернат в Испании придумал конфету на палочке под названием «Чупа-Чупс». Ее конструктивные особенности позволяли детям не испачкать одежду во время лакомства. Сальвадор Дали, к которому обратился президент одноименного бренда за помощью в создании изображения на конфеты, придумал поместить надпись «Chupa Chups» в цветок ромашки. Уже через несколько лет открылся первый филиал этой компании во Франции. Спустя 20 лет, торговая марка «Чупа-Чупс» завоевала популярность практически во всем мире. Оригинальный вид упаковки, в которую помещались леденцы, сыграл важную маркетинговую роль и помог конфете завоевать лидирующие места на кондитерских рынках многих стран. Компания не жалела вкладывать деньги в рекламу, благодаря чему сердца многих детей и взрослых смогла завоевать конфета на палочке, преодолевая национальные, языковые и государственные границы. Логотип торговой марки менялся 6 раз за свое существование и конечный вариант, которые и на данный момент расположен на продукции бренда, не претерпел изменений с 1988-го года. В современном ассортименте вкусов «Чупа-Чупс» присутствуют даже 4-х компонентные конфеты на палочке, что невозможно было себе представить даже каких-то 10 лет назад.