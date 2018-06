Женатый любовник и хилое здоровье: новые подробности о смерти звезды «Дома-2»

Подруга погибшей экс-участницы скандального реалити «Дом-2» Анастасии Тарасюк Кристина пролила свет на некоторые подробности о жизни девушки. Подруги виделись около двух недель назад и собирались встретиться сегодня в ресторане. У Насти был любовник, женатый мужчина, который снимал 24-летней девушке квартиру и полностью обеспечивал. Тарасюк очень радовалась, что поклонник не жалеет на нее денег.

Зато Я настоящая 🖕🏼❤️

A post shared by Анастасия (@anastasiatarasyuk) on Jun 21, 2018 at 7:44am PDT Одногруппница погибшей Виктория сообщила, что у девушки были проблемы со здоровьем. Когда приятельницы учились в университете, Анастасия почти месяц пролежала в больнице с анемией. Как полагает Виктория, заболевание — наследственное. Кроме того, у нее действительно был состоятельный парень постарше ее, подтвердила Виктория.

A post shared by Анастасия (@anastasiatarasyuk) on May 22, 2018 at 7:36am PDT Анастасия Тарасюк трагически погибла, сорвавшись с балкона элитного жилого дома в московском районе Раменки. Происшествие зафиксировано в одной из высоток ЖК «Золотые ключи» на Минской улице. Местные жители видели ее висящей на балконе, но не успели спасти.

Известно, что Тарасюк совсем недавно сняла в этом доме квартиру на третьем этаже. Однако упала она с большой высоты. По какой причине девушка оказалась на 19 этаже и кто виноват в ее смерти — выясняют следователи.

