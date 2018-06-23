«Перед пенсией решили поучиться?»: певица Натали получила диплом

Как известно, учиться никогда не поздно и всегда полезно. Что уж говорить о шлифовании своего мастерства в деле, которым занимаешься десятилетиями. Получить знания и подтвердить свои профессиональные способности понадобилось и 44-летней многодетной певице Натали (Наталье Рудиной), которая похвасталась дипломом.

Исполнительница Натали прославилась песней «Ветер с моря дул». Она который год поддерживает свою популярность и оттачивает умение петь. Наталья Рудина не могла не рассказать о получении диплома московского Института современного искусства, которым очень гордится. Знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети фото и видео, чтобы продемонстрировать радость от очередного достижения в жизни. Она не скрывает позитивных эмоций и делится ими с подписчиками: «Настоящий радостный повод прыгать! Я сегодня 20.06.18 защитила диплом! Сдала выпускную квалификационную работу бакалавра! Благодарю Полтеву Марину Владимировну (мой преподаватель по вокалу из „Точь-в-точь“) и всех педагогов экзаменационной комиссии!»

Многие поклонники таланта певицы в восторге от того, что она продолжает «грызть гранить науки», а вот недоброжелатели считают, что в ее возрасте более важна практика — выступления на сцене, а не дипломы: «Поздравляю! Наташа, приятно смотреть на естественную красоту. Заметила, что не стремитесь к загару». «Умница — семья, трое детей, сложная работа… Умница и красавица!» «И зачем в таком возрасте вузы?»

«Молодчага, поздравляю, еще одна ступенька превосходства!» «Перед пенсией решили поучиться? И правильно, никогда не поздно». «Мои поздравления! Творите добро!» «Купила диплом, не иначе, не верю, что заработала его трудом». «Ура! Так держать! Удачи вам!»