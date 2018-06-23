10 признаков, что вы сознательно отказываетесь от счастья

К сожалению, вместо того, чтобы собраться и что-то изменить в своей жизни, многие люди начинают жалеть себя и обвинять окружающих в своей несостоятельности. Мы подготовили список основных признаков, которые явно указывают на то, что вы сознательно отказываетесь от счастья и выбираете хандру и депрессию. Проверьте, есть ли эти что-то из этого списка у вас.

Вы не верите в собственные силы

Вместо того, чтобы собрать свою волю в кулак или попробовать выйти из зоны комфорта и сделать что-то стоящее, вы не верите в собственные силы и предпочитаете занять позицию «маленького человека», от которого совершенно ничего не зависит. К тому же, вы не можете (или не хотите!) постоять за себя, считая, что заслуживаете то, что с вами происходит в данный момент.

Вы считаете, что не достойны любви

Вокруг вас все влюбляются, женятся, заводят детей и строят крепкие отношения, а вы лишь обреченно вздыхаете и отказываете очередному симпатичному претенденту. Просто вы действительно уверены в том, что вас абсолютно не за что любить, так зачем же терять время?

Вы живете прошлым

Психологи уверяют, что лишь полностью простившись с прошлым, можно выстроить действительно счастливое будущее. Но многие об этом забывают и цепляются за прошлые отношения, переживают об упущенных возможностях и совершенно не задумываются о том, что можно попытаться исправить свои ошибки, чтобы не совершать в будущем.

Вам нравится играть роль жертвы

Вы полагаете, что во всех ваших проблемах виноват кто угодно, но только не вы. Вам нравится извлекать выгоду из своего положения и регулярно напоминать окружающим, что именно из-за их поведения вы оказались в подобной ситуации, поэтому они должны теперь вас опекать и всячески компенсировать вам неудобства. Эксперты напоминают, что в один определенный момент людям надоест быть вам чем-то обязанными, и они просто перестанут с вами общаться. Поэтому придется вам самостоятельно решать все свои проблемы.

Вы переживаете за все на свете

Вам просто нравится жить в постоянном беспокойстве не только по поводу реально существующих, но и надуманных, проблем. Вы постоянно прокручиваете в своей голове всевозможные варианты и способны даже из самой обычной житейской ситуации раздуть проблему вселенского масштаба. Может быть, пора перестать создавать себе сложности и просто начать жить?

Вы стараетесь найти «крайнего»

Вам каким-то магическим образом удается собрать вокруг себя отрицательных персонажей всех мастей, выбрать из них самого-самого и наслаждаться ролью особы, чьей добротой пользуются все окружающие. Кроме того, вы даже не представляете, чем бы занимались целые сутки, если бы в очередной раз не перемывали косточки тому самому нехорошему человеку, который виновен во всех ваших бедах.

Вы не можете спокойно смотреть романтические мелодрамы

Как только вам на глаза попадается очередная книжка про «Золушку» современного масштаба или вы натыкаетесь на мелодраму, история которых крутится вокруг немолодой, одинокой, но порядочной женщины, которая пытается найти любовь, вас тут же одолевают эмоции, вы начинаете ассоциировать себя с этой героиней и представляете, что все в вашей жизни наладится само собой. И принц на белом коне вас обязательно найдет.

Вы постоянно сравниваете себя с другими

Вместо того, чтобы сосредоточиться на собственных сильных качествах, вы начинаете сравнивать себя с другими и считать, что проигрываете на их фоне. Безусловно, после такого сравнительного анализа у вас портится настроение, пропадает вкус к жизни и желание вообще что-то делать. Зачем? Если можно впасть в привычное состояние хандры.

Вы завидуете чужому успеху

Вы не умеете радоваться чужим победам и гордиться достижениями других людей. Вместо этого вы начинаете всячески демонстрировать свою зависть, ревность и прочие неприятные эмоции. К тому же, вам проще начать осуждать сильных личностей, чем признать, что они всего добились своим умом и трудом.

Вы привыкли видеть во всем негатив

Кто-то умеет находить позитив во всем, даже в самой сложной ситуации, но только не вы. Вы все видите в темных цветах и не представляете, как можно испытывать положительные эмоции, особенно в какой-то стрессовой для вас ситуации. И если в вашей жизни случается что-то хорошее, вы не придаете этому значения, считая, что это лишь случайность, а не данность.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock