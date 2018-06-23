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Смотрите, как дерзко собака выгоняет малышку со своего места
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Смотрите, как дерзко собака выгоняет малышку со своего места 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Этому псу не понравилось, что кроха заняла его место. Смотрите, что он сделал!
Мы часто показываем вам видеоролики, которые подтверждают мысль о том, что малыши и собаки — самые лучшие друзья. Они вместе гуляют во дворе, играют, веселятся и грустят.
Конечно, таких друзей ничто не может разлучить, однако у них тоже бывают разногласия, как, например, у героев этого видео.
Малышке очень понравилась лежанка ее четвероногого друга, видимо, потому, что она мягкая и как раз подходит ей по размерам. Кроха забралась на собачью подушку и стала наблюдать, что же будет дальше.
Такое соседство с малышкой псу явно не понравилось. Он попытался вытащить свою лежанку из-под девочки, но ничего не получилось.
Тогда собака тоже легла на эту подушку вместе с крохой, но, видно, в такой тесноте лежать ей не понравилось, и в конце концов она полностью отвоевала свое место.
Малышка в этот момент спокойно смотрела на действия пса и не предпринимала никаких попыток освободить место. Кажется, такое развлечение ей даже понравилось, а когда кроха оказалась на полу, то ничуть не расстроилась, а даже рассмеялась.
Посмотрите это забавное видео, оно точно вас повеселит!
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