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Что бывает, когда туалет в доме проектирует жена
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Что бывает, когда туалет в доме проектирует жена 

Bigpicture.ru 54 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Каждый человек видит мир со своей колокольни, и с этим трудно поспорить. Ну не может один человек познать на себе опыт всего человечества. Женские проблемы не очень знакомы мужчинам, а мужские особенности не очень-то укладываются в голове у барышень. Это может касаться даже дизайна и архитектуры. Архитектор из Нижнего Новгорода Кирилл Пернаткин (2OPTIK) в своем ЖЖ пишет:
«Еще немного сексизма в архитектуре. Тут у нас девчонки делали коттеджики из сборного железобетона, и так случилось, что пришлось уменьшить высоту второго мансардного этажа из-за того, что на заводе ЖБИ ворота были меньше, чем габариты самой высокой панели.
Ну ОК, уменьшили и уменьшили. Пока кто-то из парней не заметил конфуза».
Источник: ЖЖурнал/2OPTIK
Запостили в эти ваши интернеты, а я по традиции собрал лучшие комменты с лепры и из соцсетей.
1. Сначала появился симметричный мужской ответ:
2. Потом народ просто глумился:
3. Потом люди стали жаловаться на реальный опыт:
4. А потом начали предлагать решения проблемы. Сначала архитектурно-планировочные:
5. А потом поведенческие:
6. А в итоге разгорелся спор сторонников писать сидя и стоя:
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Женский форум
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