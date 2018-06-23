Что бывает, когда туалет в доме проектирует жена

Каждый человек видит мир со своей колокольни, и с этим трудно поспорить. Ну не может один человек познать на себе опыт всего человечества. Женские проблемы не очень знакомы мужчинам, а мужские особенности не очень-то укладываются в голове у барышень. Это может касаться даже дизайна и архитектуры. Архитектор из Нижнего Новгорода Кирилл Пернаткин (2OPTIK) в своем ЖЖ пишет:

«Еще немного сексизма в архитектуре. Тут у нас девчонки делали коттеджики из сборного железобетона, и так случилось, что пришлось уменьшить высоту второго мансардного этажа из-за того, что на заводе ЖБИ ворота были меньше, чем габариты самой высокой панели.

Ну ОК, уменьшили и уменьшили. Пока кто-то из парней не заметил конфуза».

Источник: ЖЖурнал/2OPTIK

Запостили в эти ваши интернеты, а я по традиции собрал лучшие комменты с лепры и из соцсетей.

1. Сначала появился симметричный мужской ответ:

2. Потом народ просто глумился:

3. Потом люди стали жаловаться на реальный опыт:

4. А потом начали предлагать решения проблемы. Сначала архитектурно-планировочные:

5. А потом поведенческие:

6. А в итоге разгорелся спор сторонников писать сидя и стоя: