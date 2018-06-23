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Роза Сябитова опровергла слухи о восстановлении девственности
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Роза Сябитова опровергла слухи о восстановлении девственности 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая телеведущая Роза Сябитова основательно готовится к третьему бракосочетанию, которое называет своей «лебединой песней». Она не скрывает, что хочет вступить в брак, омолодившись. В сети даже ходят слухи о… восстановлении девственности 56-летней женщины.
Самая популярная сваха страны Роза Сябитова который год ведет программу «Давай поженимся!» вместе с Ларисой Гузеевой и Василисой Володиной. Но пришло время создать собственную семью — избранником знаменитости стал некий бизнесмен Ренат, который живет на Кипре. Чтобы порадовать будущего мужа в первую брачную ночь, Роза Сябитова решилась на вагинопластику, отметив, что речь идет о дорогой операции по подтяжке интимных мышц. Но знаменитость опровергла слухи о восстановлении девственности. Она резко отреагировала на соответствующий вопрос журналиста программы «Ты не поверишь!»: «Нет, ты что! Вот она дремучесть! Какая девственность, вы что, с ума сошли?»
Телезвезда не скрывает эмоций от будущего бракосочетания, отмечая, что речь идет о ее ровеснике — красивом, успешном и богатом татарине. Роза Сябитова подчеркивает, что процедуру в первую очередь делает ради себя любимой и только потом для своего мужчины. По словам селебрити, она уже сделала не одну пластическую операцию и ее красота — вовсе не дар природы, а результат работы хирургов, которые убрали лишний жир в области живота. Она не скрывает, что очередное «удовольствие» обойдется ей недешево и не советует другим прибегать к пластике при отсутствии денег.
Многие телезрители в шоке от откровенности владелицы брачного агентства: «Как не стыдно, почти 60 лет, а она все о тюнинге себя любимой заявляет!» «Сколько „Жигули“ не тюнингуй…» «Вообще стыд потеряла, как можно о таком личном вещать на весь мир?» «О времена настали… То, что раньше и вслух не произносили, сейчас обсуждается во всеуслышание». «Это же Роза, она любит хайп».
Не секрет, что Роза Сябитова дважды была замужем, первый супруг и отец ее детей скончался от инфаркта, а от второго она бежала «сверкая пятками», поскольку он поднимал на нее руку. Женщина недавно заявила, что впервые вышла замуж по расчету, поскольку в молодости была бедной, «как церковная мышь».
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Женский форум
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