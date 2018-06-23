6 деталей из соцсетей, по которым можно определить заниженную самооценку

В жизни каждого современного человека социальные сети — обычное явление. Практически у каждого из нас есть страница в одной из них, а у некоторых и в нескольких социальных сетях. Кто-то таким образом ведет бизнес, другие же общаются с близкими людьми. Как оказалось, некоторые опубликованные фото или подписи к ним могут рассказать о ваших секретах и комплексах.

Вы всегда отмечаете свою геопозицию

Вопреки ожиданиям подобных людей, постоянная публикация своего местоположения говорит вовсе не о том, как ярко и насыщенно вы живете. Напротив, подобная вещь может послужить признаком того, что вы стремитесь стать успешным за счет подобных выкриков миру о красочных событиях в своей жизни. У этих людей очень много фото из кинотеатров, ресторанов или пляжей.

Постоянные фотографии с тренировок

Если вы часто постите фотографии с тренажерного зала, то наверняка вам кажется, что в таком виде вы выглядите хорошо. Естественно, таким образом вы лишь преподносите себя обществу, показывая, что работаете над собой и своей внешностью. Впрочем, по словам специалистов, в большинстве случаев человек так фотографируется лишь для показухи. Малый процент из этих людей добиваются настоящего успеха.

Вы фотографируете любую красивую еду Конечно, люди всегда будут наслаждаться едой, особенно, если она вкусная и эстетически красиво подана. Однако фото подобных лакомств служит лишь сигналом о том, что вы пытаетесь быть привлекательным для социума. Поверьте, даже самым близким вашим людям не важно, что попадает в ваш желудок.

У вас в друзьях огромное количество друзей

По мнению специалистов в области психиатрии, пользователи, пытающиеся добавить в друзья как можно больше людей, чаще всего неуверены в себе. Как правило, виртуальные друзья — те люди, которых вы не видели в своей жизни, а их большое количество означает малую любовь к своей персоне. Чаще всего человек с адекватной самооценкой оставляет в своем списке друзей лишь действительно близких ему товарищей.

Публикация фотографий покупок, особенно брендов

Любая из представительниц прекрасного пола, безусловно, любит шоппинг. Впрочем, вы ошибаетесь, если думаете, что о ваших покупках должен знать весь мир. В этом проявляется неуверенность: так вы хотите добиться от других пользователей похвалы или положительный комментарий.

Вы рассказываете в ленте о своих мыслях и чувствах

Несколько университетов Шотландии провели совместное исследование. По его результатам люди, которые публикуют длинные посты о своих мыслях и чувствах, вероятнее всего, не могут насладиться ими в реальности: их просто не хватает. А если человек начинает выносить личную жизнь на обозрение других пользователей, вся тайна разрушается и жизнь перестает быть «личной». ​