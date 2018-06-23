Какое отношение на Руси обыло к гермафродитам 

Гермафродитом в древнегреческой мифологии звали сына Гермеса и Афродиты. По преданию, этот юноша был так прекрасен, что влюбившаяся в него во время купания в источнике нимфа Салмакида умолила богов навсегда соединить их, и они превратились в единое двуполое существо. Позднее термином «гермафродит» стали именовать людей, имеющих признаки и мужского и женского пола. Встречались такие феномены и на Руси.
Как выглядит гермафродитизм?
Ученые различают истинный и ложный гермафродитизм. При истинном гермафродитизме у человека присутствуют как мужские, так и женские половые железы, но, как правило, либо те, либо другие недоразвиты. Истинных гермафродитов встречается крайне мало: за всю историю исследований зафиксировано не более 200 случаев. При ложном гермафродитизме половые железы сформированы правильно, но наружные половые органы имеют признаки двуполости. У мужчины-гермафродита могут присутствовать яички, но снаружи половые органы выглядят женскими, и фигура развивается по женскому типу. Женщина-гермафродит обладает яичниками, однако ее внешние половые органы похожи на мужские, мускулатура развита по мужскому типу, голос может быть низким, как у мужчины, может расти борода. Причиной гермафродитизма могут генетические сбои, эндокринные нарушения, а также неправильное развитие репродуктивных органов во внутриутробный период.
«Не то баба, не то мужик»
Отношение к гермафродитам всегда было особым. В древности их считали то божествами, то чудовищами. В Средневековье стали преследовать как «отродье дьявола». Впрочем, на Руси массовые преследования людей с гермафродитизмом не зафиксированы. И все-таки отдельные эпизоды, связанные с гермафродитами, попали в анналы истории. Так, в «Олонецких губернских ведомостях» за 1872 год встречается заметка под названием: «Женщина, превратившаяся в мужчину». В ней говорится: «…Упомянутая Наталья Васильева ныне превратилась в мужчину, назвала себя Макаром, носит мужскую одежду и отращивает бороду». Родители, крестная и соседи Натальи утверждали, что при рождении она несомненно имела признаки женского пола и всегда считалась девицей. Сама Наталья стала считать себя мужчиной после того как у нее начали расти борода и усы. Во врачебном отделении губернского правления 32-летнюю крестьянку тщательно обследовали и пришли к заключению, что тело у нее развито «так, как это обычно бывает у мужчин», половые органы развиты неправильно, но они также несомненно мужские. По этой причине власти постановили считать Наталью «принадлежащей к мужскому полу». [С-BLOCK] В архивах XIX века также встречается «Дело о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол». Отец ребенка подал жалобу губернатору о том, что пятнадцать лет назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой, но местный священник, будучи «под хмельком», окрестил младенца именем Василий. Пришла пора «Василию» идти в рекруты, и отец забеспокоился. Было проведено освидетельствование подростка, при котором присутствовали врач и повивальная бабка. По непонятной причине разбирательства длились около года, и к окончательному выводу, какого пола Василий-Василиса, так и не пришли. Вероятно, на то были определенные основания.
Бедная Марина
Как ни странно, отношение к гермафродитизму предположительно имеет легендарная «Маринкина» башня Коломенского кремля. Считается, что прозвали ее так в честь Марины Мнишек, которая была в ней заточена. Но, по одной из версий, в башню заточили вовсе не Мнишек, а монахиню Марину Поликарпову. И произошло это уже в XVIII столетии. Как сообщает церковный историк и краевед Валерий Ярхо, 12 июля 1732 года в Тульскую провинциальную канцелярию была доставлена местная уроженка — некая Марина, Поликарпова дочь, числившаяся по документам беглой. Одета она была в мужское платье, носила мужскую прическу, и наконец, при ней «была женка, которую та Марина называла своею женою». Учинили допрос, и Марина показала, что сбежала от мужа, который вскоре скончался. Марина же назвалась тульским кузнецом по имени Иван Поликарпов и стала ходить по селам, нанимаясь на работу под видом мужчины. В селе Михайловском Богородского уезда Тульской губернии она вступила в брак с местной крестьянкой Прасковьей Ивановой. Никто ничего не заподозрил, молодых обвенчали в церкви, и они начали жить супружеской жизнью. Через год супруги зачем-то решили ехать в Тулу, где их и повязали. [С-BLOCK] Обеих женщин обвинили в «преступлении против основ веры» и отправили в Коломну, где их дело разбирал церковный суд. Прасковья дала показания о том, что с «Иваном Поликарповым» она жила как жена с мужем. Единственное — полностью нагим она «Ивана» не видела, так как в бане тот закрывался от нее веником. Дознаватели призадумались и в конце концов решили вызвать доктора, который выдал следующее заключение: «У оной Марины из естественного женского уда исходил временно мужской уд». Но это не стало смягчающим обстоятельством. Священника, обвенчавшего двух представительниц слабого пола, наказали. Прасковью Иванову отправили в женский монастырь, а «мерзкую женку» Марину Поликарпову 10 сентября 1733 года живьем замуровали в специально для этих целей построенном кирпичном «столпе», оставив лишь небольшое окошко для принятия пищи. Хотя вряд ли это была та самая знаменитая башня… [С-BLOCK] Тем не менее, закончилась эта история относительно благополучно. В дело вмешался Священный Синод, который, узнав о жестоком наказании, распорядился выпустить арестантку, а «столп» — разломать. Но за два месяца, проведенных в заточении, Поликарпова оглохла, поскольку все время страшно кричала, пока голос не осип, и помутилась рассудком. Свои дни она окончила в одном из коломенских монастырей. Вероятно, это единственный случай на Руси, получивший широкую огласку, когда человек так жестоко пострадал по причине гермафродитизма — скорее всего, ложного.