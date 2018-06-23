Какое отношение на Руси обыло к гермафродитам

Гермафродитом в древнегреческой мифологии звали сына Гермеса и Афродиты. По преданию, этот юноша был так прекрасен, что влюбившаяся в него во время купания в источнике нимфа Салмакида умолила богов навсегда соединить их, и они превратились в единое двуполое существо. Позднее термином «гермафродит» стали именовать людей, имеющих признаки и мужского и женского пола. Встречались такие феномены и на Руси.

Как выглядит гермафродитизм?

Ученые различают истинный и ложный гермафродитизм. При истинном гермафродитизме у человека присутствуют как мужские, так и женские половые железы, но, как правило, либо те, либо другие недоразвиты. Истинных гермафродитов встречается крайне мало: за всю историю исследований зафиксировано не более 200 случаев. При ложном гермафродитизме половые железы сформированы правильно, но наружные половые органы имеют признаки двуполости. У мужчины-гермафродита могут присутствовать яички, но снаружи половые органы выглядят женскими, и фигура развивается по женскому типу. Женщина-гермафродит обладает яичниками, однако ее внешние половые органы похожи на мужские, мускулатура развита по мужскому типу, голос может быть низким, как у мужчины, может расти борода. Причиной гермафродитизма могут генетические сбои, эндокринные нарушения, а также неправильное развитие репродуктивных органов во внутриутробный период.

«Не то баба, не то мужик»

Отношение к гермафродитам всегда было особым. В древности их считали то божествами, то чудовищами. В Средневековье стали преследовать как «отродье дьявола». Впрочем, на Руси массовые преследования людей с гермафродитизмом не зафиксированы. И все-таки отдельные эпизоды, связанные с гермафродитами, попали в анналы истории. Так, в «Олонецких губернских ведомостях» за 1872 год встречается заметка под названием: «Женщина, превратившаяся в мужчину». В ней говорится: «…Упомянутая Наталья Васильева ныне превратилась в мужчину, назвала себя Макаром, носит мужскую одежду и отращивает бороду». Родители, крестная и соседи Натальи утверждали, что при рождении она несомненно имела признаки женского пола и всегда считалась девицей. Сама Наталья стала считать себя мужчиной после того как у нее начали расти борода и усы. Во врачебном отделении губернского правления 32-летнюю крестьянку тщательно обследовали и пришли к заключению, что тело у нее развито «так, как это обычно бывает у мужчин», половые органы развиты неправильно, но они также несомненно мужские. По этой причине власти постановили считать Наталью «принадлежащей к мужскому полу». [С-BLOCK] В архивах XIX века также встречается «Дело о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол». Отец ребенка подал жалобу губернатору о том, что пятнадцать лет назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой, но местный священник, будучи «под хмельком», окрестил младенца именем Василий. Пришла пора «Василию» идти в рекруты, и отец забеспокоился. Было проведено освидетельствование подростка, при котором присутствовали врач и повивальная бабка. По непонятной причине разбирательства длились около года, и к окончательному выводу, какого пола Василий-Василиса, так и не пришли. Вероятно, на то были определенные основания.

Бедная Марина