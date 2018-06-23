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«Казалось, что я недостаточно худая»: Юлия Началова рассказала о комплексах
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«Казалось, что я недостаточно худая»: Юлия Началова рассказала о комплексах 

Eva.ru 23 минуты назад
Фото: Eva.ru
У каждого свое понятие красоты, но общепринятые стандарты многим кажутся идеальными. Особенно скрупулезно к своей внешности относятся женщины, которые стараются всеми возможными способами что-то в себе улучшить. Борьбу с навязанными стереотипами обсудила известная певица Юлия Началова.
Есть мнение, что звезды шоу-бизнеса обладают особенными качествами и их внешние данные близки к эталонным. Многие считают исполнительницу Юлию Началовой красивой и харизматичной артисткой, которой очень повезло с лицом и фигурой. Оказывается, она вовсе не всегда считала себя красивой: «Будучи подростком, я много комплексовала. Мне всегда казалось, что я недостаточно худая. Это сегодня я понимаю, что такой тип фигуры — моя особенность. Сколько можно тратить времени, сил, нервов, здоровья и энергии на то, чтобы достичь какого-то выдуманного идеала?!»
Певица рассказала, что ее поколение было «первооткрывателем» кукол Барби, идеальные фигуры которых были навязаны. Также влияние оказали глянцевые журналы, на страницах которых публиковали фотографии моделей, и на них многие пытались равняться: «Чисто психологически это все откладывалось, мы хотели быть исключительно такими, как девочки с картинок, а не самими собой».
Началову радует, что рано или поздно люди приходят к себе настоящим и принимают себя такими, как они есть. Знаменитость отмечает, что жизнь начинает играть новыми красками, когда человек осознает, что идеальных людей не существует. Подписчики считают, что Юлия лукавит, ведь она в свое время увеличивала грудь, объемом которой была недовольна, а вовсе не мирилась с недостатком: «Но все равно вы же стройная, похудели сильно, поэтому вам легко сейчас говорить об этом». «Как научиться себя любить? У меня вот не получается…» «Отличная у вас фигура! И голос прекрасный, талантище!» «Вы очень стройная и красивая, потому вам просто рассуждать о принятии себя, а если не можешь центнер сбросить, вот тогда да, проблема». «Действительно, в юности многие неправильно воспринимают себя, думают о себе, а с возрастом все меняется, миримся с изъянами».
Рассуждения Юлии Началовой многих раздражают, ведь она также стремится выглядеть идеальной, в частности на своих фото, которые тщательно ретуширует в «Фотошопе».
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