Из России с любовью: 10 подарков иностранцу

В связи с чемпионатом мира по футболу 2018 года русские города наводнили иностранцы. Завязываются знакомства, налаживаются международные связи, а чем их закрепить, как не подходящим презентом? Предлагаем список приятных сюрпризов, которые неизменно вызывают у иностранцев бурю эмоций (проверено).

1. Пряники, сгущенное молоко, конфеты российских фабрик

Российские сладости отличаются от заграничных. Поэтому попробовать экзотическую российскую вкусняшку хочется многим. Идеальный подарок для любого возраста.

2. Мед Этот уникальный продукт подходит для ценителей и особых случаев. Мед производят во многих странах, но есть у нас такой, который не встретить нигде. Например, липовый из Башкирии. Только покупать его нужно у проверенных людей или вместе со знатоками.

3. Шапка, но не ушанка

Подарок может стать полезным, если вы подарите своему заграничному другу спортивный головной убор. Конечно, с символикой чемпионата! Еще одна веселая альтернатива ушанке — буденовка. Мой знакомый американец купил в России таких десять штук и был очень горд, когда дарил соотечественникам. А я взяла на заметку.

4. Набор для бани

Подойдет всем, кто любит водные процедуры, пусть даже в ванной комнате. И если веник не пригодится, то варежка-мочалка, набор эфирных масел ели и кедра в каждом доме можно приспособить.

5. Стаканы в подстаканниках

Граненые стаканы с красивыми узорными подстаканниками все еще продаются в магазинах, но за ними придется побегать. Особенно нравятся они тем иностранцам, которые путешествовали (или мечтают отправиться) по Транссибу.

6. Валенки и варежки

Замой их выбор велик в любых магазинах и просто у бабушек на улицах. Но и летом можно найти пару в сувенирном магазине, если постараться.

7. Гжель, хохлома, посуда с жостовской росписью, тагильские подносы, иконы

Подарок на любителя. Обычно от такой красоты в восторге иностранные тетушки в возрасте или любители антиквариата. Продается все это великолепие в магазинах сувениров или специализированных филиалах фарфоровых заводов, а также на рынках.

Кстати! Если хотите удивить ценителя старины, посетите перед отъездом блошиный рынок и выудите на нем подлинный старинный предмет быта: скалку, стиральную доску, ступку, шкатулку. Встречаются настоящие раритеты! А стоят они не всегда дорого.

8. Книги

Если не лучший подарок, то уж точно не худший. Иностранцам нравятся издания о российской живописи и культуре, путеводители, книги о Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, альбомы с профессиональными фотографиями.

Особый интерес вызывают книги обо всем, что связано с СССР. Кстати, их можно легко найти и за рубежом (как подарок россиянам). Мы с мужем привезли из Германии огромный альбом от местного издательства про необычные постройки бывших советских республик. Говорят, эта тема пользуются спросом не только у туристов. Могу представить — действительно грандиозные и амбициозные были постройки!

9. Платки, косоворотки, кокошники и другие атрибуты народного костюма

Эти подарки скорее из списка стандартных. Нужно найти им применение! Если отправляетесь к иностранным друзьям на вечеринку, эти вещи станут отличным подарком и центром любого праздника. Примерить сарафан и сфотографироваться в нем захотят не только дети и девушки, но и некоторые особенно смелые ребята — проверено!

10. Изделия с янтарем, змеевиком или малахитом

Удовольствие недешевое, оценит его не каждый. Но шкатулку или фляжку с инкрустированным камнем человек будет использовать долгие годы и вспоминать добрым словом того, кто это подарил.

В гости к эмигрантам

Отдельно расскажем о подарках скучающим по родине эмигрантам. Сколько ни спрашивала, они обычно тоскуют по самой простой еде. Поэтому с собой в чемодан им можно положить сгущенку, грильяж или «Птичье молоко» и обыкновенную гречку (за границей чаще всего продается зеленая гречка, а привычную нам темную крупу найти сложно). Одна моя знакомая из Канады специально ездила в русский магазин за десятки километров от ее городка, чтобы купить обыкновенный зефир — маршмэллоу ей не нравится.

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