День города в Новосибирске отметили 125‐метровым пирогом. Жители не съели его, а разобрали его по пакетам

Празднование Дня города в Новосибирске обернулось рекордно быстрым уничтожением гигантской 125‐метрового вишневой шарлотки. Вместо того, чтобы ее съесть, горожане за несколько минут разобрали пирог по пакетам. Видео процесса опубликовано в соцсети.

На кадрах, которые сделали очевидцы, видно, что повара не успевают нарезать пирог. Каждый новый кусок гости праздника сразу же заворачивают с собой.

Как изначально выглядела Шарлотка, по видео сложно понять. Но организаторы утверждают: пирог выложили в форме буквы «Н». Где каждая сторона составила 125 метров, а перекладина между ними — 12 метров.

Для того, чтобы установить конструкцию с угощением на центральной площади, понадобилось несколько столов. Как пишут в комментариях к видео, люди приходили на раздачу подготовленными. Приносили с собой по несколько пакетов и даже пластиковые ножи, которыми сами помогали поварам делить шарлотку.

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