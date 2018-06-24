Новосибирцы смели бесплатный 125-метровый пирог в День города 2018

Тысячи новосибирцев облепили ограждения Красного проспекта. Здесь, между Первомайским сквером и филармонией, на столах, расположенных в виде буквы «Н», под белыми шатрами 70 кондитеров и кулинаров собирали огромную сладость в виде буквы «Н» размером 25 на 12 метров

с 11 часов утра.

Люди начали стягиваться к ограждениям с 14.00 (за час до объявленного времени готовности торта), облепив периметр от здания мэрии Новосибирска почти до часовни.

В ожидании бесплатного пирога новосибирцы ели шаурму, хот-доги и вареную кукурузу.

На протяжении часа люди закрывали головы газетами, воздушными шариками и зонтами. Многие стояли под палящим солнцем вместе с детьми, которых предусмотрительно садили на шею папам — посмотреть на процесс работы кондитеров хотели многие. Те, кто просто проходили мимо, интересовались у толпящихся: «А что тут раздают? Пироги? Бесплатно?» — и тоже вставали в очередь. Пожилая женщина пыталась поднять на руки трехлетнюю девочку. «Лежат разноцветные коржи и все, ничего не видно, — разводит руками женщина, — пойдем, Алисонька».

Некоторые в толпе перешептывались и переживали, что пирога хватит не всем.

Каждый метр рекордного пирога фиксировался экспертами, чтобы скрасить время ожидания тысяч горожан перед дегустацией, для них выступали музыкальные ансамбли.

Наконец, в 15.30 эксперты закончили подсчет метража сибирского пирога. Его окончательная длина составила

125 метров

70 см, и это новый рекорд Сибири. «Рекорд зафиксирован и поставлен. Сегодня важно не только количество продуктов, но и качество, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть , — в пироге используется мука из зерна высшего качества от нашего „Мелькомбината“. Организаторы успокаивали толпящихся у ограждений новосибирцев, что торта более 20 тысяч кусочков и хватит всем.

Первый кусок торта отрезал Анатолий Локоть, и по двум направлениям к столам с пирогом хлынули горожане.

Ограждение не выдерживало, и получивших бесплатный торт выпускали прямо через металлические заборы.

»Больше часа ждали на жаре, — сетуют две пожилые женщины, — а пирог того не стоил. Чего-то не хватает. Может быть, сгущенки стоило добавить», — предполагают первые дегустаторы. Несколько кусков пирога лежат прямо на асфальте Красного проспекта. 20 тысяч порций сладкого подарка смели со столов достаточно быстро, кому-то достались кусочки поменьше, а кто-то успел схватить большие порции.

«А мне нравится, вкусно очень, — говорит 13-летний Данил, уплетая большой пирог вишневого пирога, — я стоял с друзьями больше часа. Нам удалось даже по 2 куска взять».

Справка. На изготовление коржей и начинки вишневого бисквитного пирога у кулинаров ушло 650 яиц,

600 кг сахара и полтонны муки. В составе торта — никаких красителей и консервантов, только натуральные сибирские продукты — предупреждают кондитеры, поэтому торт можно даже маленьким сладкоежкам.