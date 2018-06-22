В Казани на Кремлевской набережной искупался мужчина 

Накануне на казанской Кремлевской набережной искупался мужчина. Судя по видеозаписи, которую выложил один из иностранных гостей чемпионата, мужчина был подвыпивший. Его пришлось спасать колумбийцам, которые сидели в кафе на набережной Казанки. Сначала поступок мужчины приняли за шутку или розыгрыш, а через несколько секунд кинулись спасать «шутника». После спасания мужчина отдышался и смог поприветствовал гостей города. Пользователь Youtube под ником «Andres Arbelaez» прокомментировал данную ситуацию, как рекламу, которая может нанести урон репутации российских граждан, хозяев чемпионата.