Как сделать своими руками зеркало-держатель для украшений 

Вам потребуется:
✽ деревянная рамка с зеркалом
✽ деревянные заготовки для цветочков диаметром 2–2,5 см ✽ деревянные катушки трех размеров
✽ акриловая краска красного и зеленого цветов
✽ зеленая тесьма в клетку шириной 6 мм ✽ фотокартон телесного, розового, светло-коричневого и черного цветов
✽ деревянные палочки
✽ карандаши белого, ярко-розового и коричневого цветов
✽ черная пряжа
✽ лаковый маркер белого цвета
✽ кисть
✽ простой карандаш
✽ ножницы
✽ универсальный клей
Шаг 1 Зеркало прикрыть газетной бумагой и покрасить рамку зеленой краской. Деревянные катушки покрасить зеленой краской, а деревянные палочки — красной.
Шаг 2 Нарисовать детали лошади и забора на бумаге, а затем перенести на фотокартон соответствующих цветов и вырезать. Нарисовать у лошади румянец. Прорисовать детали карандашами соответствующих цветов.
Шаг 3 Нарезать черную пряжу и приклеить в качестве гривы. Детали лошади склеить. Завязать бантик.
Шаг 4 Лошадь, а также элементы забора приклеить к рамке в соответствии с фото. Деревянные катушки распределить на рамке и приклеить. К катушкам приклеить цветочки. Белым лаковым маркером нарисовать гвоздики на заборе и блики на глазах лошади.
Источник и фото: Burda. Моё любимое хобби 2/2018