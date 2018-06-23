Как сделать своими руками зеркало-держатель для украшений

Вам потребуется:

✽ деревянная рамка с зеркалом

✽ деревянные заготовки для цветочков диаметром 2–2,5 см ✽ деревянные катушки трех размеров

✽ акриловая краска красного и зеленого цветов

✽ зеленая тесьма в клетку шириной 6 мм ✽ фотокартон телесного, розового, светло-коричневого и черного цветов

✽ деревянные палочки

✽ карандаши белого, ярко-розового и коричневого цветов

✽ черная пряжа

✽ лаковый маркер белого цвета

✽ кисть

✽ простой карандаш

✽ ножницы

✽ универсальный клей

Шаг 1 Зеркало прикрыть газетной бумагой и покрасить рамку зеленой краской. Деревянные катушки покрасить зеленой краской, а деревянные палочки — красной.

Шаг 2 Нарисовать детали лошади и забора на бумаге, а затем перенести на фотокартон соответствующих цветов и вырезать. Нарисовать у лошади румянец. Прорисовать детали карандашами соответствующих цветов.

Шаг 3 Нарезать черную пряжу и приклеить в качестве гривы. Детали лошади склеить. Завязать бантик.

Шаг 4 Лошадь, а также элементы забора приклеить к рамке в соответствии с фото. Деревянные катушки распределить на рамке и приклеить. К катушкам приклеить цветочки. Белым лаковым маркером нарисовать гвоздики на заборе и блики на глазах лошади.

Источник и фото: Burda. Моё любимое хобби 2/2018