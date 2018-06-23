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Как сделать своими руками зеркало-держатель для украшений
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Как сделать своими руками зеркало-держатель для украшений 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
✽ деревянная рамка с зеркалом
✽ деревянные заготовки для цветочков диаметром 2–2,5 см  ✽ деревянные катушки трех размеров
✽ акриловая краска красного и зеленого цветов
✽ зеленая тесьма в клетку шириной 6 мм  ✽ фотокартон телесного, розового, светло-коричневого и черного цветов
✽ деревянные палочки
✽ карандаши белого, ярко-розового и коричневого цветов
✽ черная пряжа
✽ лаковый маркер белого цвета
✽ кисть
✽ простой карандаш
✽ ножницы
✽ универсальный клей
Шаг 1  Зеркало прикрыть газетной бумагой и покрасить рамку зеленой краской. Деревянные катушки покрасить зеленой краской, а деревянные палочки — красной.
Шаг 2  Нарисовать детали лошади и забора на бумаге, а затем перенести на фотокартон соответствующих цветов и вырезать. Нарисовать у лошади румянец. Прорисовать детали карандашами соответствующих цветов.
Шаг 3  Нарезать черную пряжу и приклеить в качестве гривы. Детали лошади склеить. Завязать бантик.
Шаг 4  Лошадь, а также элементы забора приклеить к рамке в соответствии с фото. Деревянные катушки распределить на рамке и приклеить. К катушкам приклеить цветочки. Белым лаковым маркером нарисовать гвоздики на заборе и блики на глазах лошади.
Источник и фото: Burda. Моё любимое хобби 2/2018
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