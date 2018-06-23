Всегда на высоте, или Приподнятые грядки для декоративных растений

Раньше высокие грядки считались прерогативой огородов, ведь главной заботой садоводов был хороший урожай. Сейчас же эти конструкции выполняют не только практическую, но и эстетическую функцию и служат пьедесталом для декоративных растений. Как же совместить полезное с приятным?

В приподнятом цветнике со стенками сухой кладки органично смотрятся подушковидные растения, например флокс шиловидный и бурачок. В швах между камнями можно посадить молодило и подобные ему растения

Границы между огородом и декоративным садом в последнее время все больше размываются, поэтому закономерно, что высокие грядки уверенно проложили себе путь из овощного царства пользы в мир красоты цветочных растений. Наши герои обзавелись модным «прикидом» из всевозможных материалов и предстают на участке во всем великолепии. Даже имя у них изменилось: в декоративном саду эти «высочества» стали называться приподнятыми цветниками. Впрочем, достоверно определить, где высокая грядка, а где приподнятый цветник, бывает проблематично, ведь сейчас все чаще овощные культуры делят одну территорию с декоративными. Высокие грядки, до того как их заполнят овощные растения и пряные травы, можно занять тюльпанами с цветками разной окраски. Толстые доски по периметру посадки не дают земле высыпаться на гравийные дорожки.

Высокие грядки, до того как их заполнят овощные растения и пряные травы, можно занять тюльпанами с цветками разной окраски

Что характерно, приподнятыми цветниками и высокими грядками можно назвать и каркас без дна, и вместительный деревянный ящик, и стол, где столешницу заменяют живописные посадки. Всех представителей этой разношерстной компании объединяет одно: растения в них находятся на возвышении. При такой оригинальной подаче настоящими звездами становятся мелкоцветковые травянистые многолетники и однолетники. Да и ампельным растениям, таким как настурция, есть где развернуться для показа своих непревзойденных акробатических номеров. Если раньше приподнятый цветник был деревянным и квадратным, то сейчас появилось множество модификаций всевозможных форм из самых разных материалов: например, из стали, натурального камня, клинкера, пластика, плетня. Какой же вариант выбрать? Ответ на этот вопрос зависит прежде всего от стиля оформления вашего участка. Определившись с эстетическими запросами, прикиньте максимальный срок эксплуатации облюбованных моделей:

Так, целую вечность прослужат вам сооруженные на фундаменте стены из клинкера или камня, которые скреплены цементно-песчаным раствором.

А вот не пропитанное специальными средствами дерево вряд ли проживет долго. Даже если изнутри такой каркас оббить пленкой, деревянные доски прослужат лишь немногим дольше.

Плетни из лещины еще более нежные, поэтому их лучше использовать только как облицовку для каркасов из менее презентабельного материала.

1. Слева: Подпорные стенки приподнятого цветника из клинкера стоят недешево, зато такой каркас надежен и долговечен. В посадке на высоте особенно выигрышно смотрятся растения с мелкими цветками, например мелколепестник Карвинского, герань и вербена буэнос-айресская. Справа: Каменные и кирпичные стены накапливают тепло, поэтому здесь особенно хорошо себя чувствуют южные средиземноморские растения, такие как розмарин и тимьян (у кирпичной стенки внизу), а также коровяк обыкновенный и шалфей степной (в приподнятом цветнике наверху).

Слева: Подпорные стенки приподнятого цветника из клинкера стоят недешево, зато такой каркас надежен и долговечен. Справа: Каменные и кирпичные стены накапливают тепло, поэтому здесь особенно хорошо себя чувствуют южные средиземноморские растения

2. Плетни из прутьев лещины или ивы сейчас в моде. Сделать их под силу каждому, однако стоит помнить, что такие подпорные сооружения не отличаются прочностью и долговечностью. Совет: не делайте грядки слишком высокими.

Плетни из прутьев лещины или ивы сейчас в моде

Плетни из прутьев лещины или ивы сейчас в моде 3. Цветник в стиле прерий из ковыля тончайшего (Stipa tenuissima), шалфея степного и эхинацеи окантовывают прочные стенки из кортеновской стали. Этот материал покрыт патиной из ржавчины, что никак не влияет на его долговечность.

Цветник в стиле прерий из ковыля тончайшего (Stipa tenuissima), шалфея степного и эхинацеи окантовывают прочные стенки из кортеновской стали

Цветник в стиле прерий из ковыля тончайшего (Stipa tenuissima), шалфея степного и эхинацеи окантовывают прочные стенки из кортеновской стали 4. Высокую грядку соорудили из подручных средств — вдоль ее обложили стволами деревьев, а поперек отгородили валунами. Важно: уже через несколько лет дерево придется менять.

Высокую грядку соорудили из подручных средств

В саду приподнятые цветники могут играть еще и функциональную роль: их можно использовать для разделения пространства, они позволяют удачно нивелировать перепады высот на небольшом склоне, а также структурировать участок. Ну и конечно, эти сооружения идеально подходят для оформления места отдыха, ведь там ароматные цветы и сочные плоды находятся на самой соблазнительной высоте — на расстоянии вытянутой руки!

Бесподобно выглядят композиции из пряморастущих и ампельных растений: белой пеларгонии, бакопы (Bacopa), тимьяна и розмарина

Бесподобно выглядят композиции из пряморастущих и ампельных растений: белой пеларгонии, бакопы (Bacopa), тимьяна и розмарина 2. Идеальное место отдыха — скамья, встроенная в приподнятые цветники, где красуются непритязательные травянистые многолетники. Такие, например, как ясменник душистый и бруннера крупнолистная. Присядьте и отдохните!

Идеальное место отдыха — скамья, встроенная в приподнятые цветники, где красуются непритязательные травянистые многолетники. Такие, например, как ясменник душистый и бруннера крупнолистная

Идеальное место отдыха — скамья, встроенная в приподнятые цветники, где красуются непритязательные травянистые многолетники. Такие, например, как ясменник душистый и бруннера крупнолистная 3. Слева: Приподнятые цветники отлично структурируют пространство. Высокие ящики геометрической формы с простым обрамлением разбиты посреди засыпанной гравием аллеи и гармонично дополняют хозблок с террасой в современном стиле. В центре: На опорных стенках высоких грядок и приподнятых цветников можно подвесить инструменты или небольшие горшки с растениями, например гвоздики в корзине. Справа: Стильный и практичный мини-огород: в горшках и на деревянных высоких грядках растут шнитт-лук, шалфей и прочие пряные травы. Такой кадочный огородик можно устроить даже на мощеной площадке.

Приподнятые цветники

Приподнятые цветники Высокие грядки лучше всего подходят для выращивания средиземноморских «гостей», поскольку земля на них лучше прогревается и остается более сухой, чем в открытом грунте. Читайте также:

Нескучные грядки

Создаем поднятую грядку своими руками

Подпорные стенки: красиво и практично

Стенки сухой кладки

Фото: GAP/Matt Anker, Marianne Majerus aus dem Buch Gartengestaltung mit Hochbeet/Callwey, gartenfoto.eu/M. Staffler, Modeste Herwig, Volker Michael (beide aus dem Buch Garten-gestaltung mit Hochbeet/Callwey), Marion Nickig, Friedrich Strauß, Elke Borkowski.