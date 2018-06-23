Как принято спать в тюрьме

Российские тюрьмы живут по своим собственным внутренним законам. Все тут подчинено особому распорядку: даже спать нужно уметь правильно — иначе быть беде.

Чаще всего тюремные камеры бывают переполнены. В этом случае «смотрящий» за камерой укажет, где и когда спать новичку. Все места распределены строго по сословиям: ближе к окнам сидят люди авторитетные, ближе к двери селятся обычные «мужики».

В тесных условиях тюремного быта обстановка напряжена постоянно и ночью бывает еще тяжелее, чем днем. Основная задача тут не мешать другим, даже во сне. От храпа отучают в первые два-три дня, притом далеко не самыми гуманными методами.

Да и спать ночью ложатся не все. Бывалые сидельцы нередко развлекаются картами и другими азартными играми — вот от этого точно стоит держаться как можно дальше. Шансов на выигрыш нет никаких, зато неприятностей можно огрести на весь срок вперед.

Новичкам на тюрьме действительно приходится очень не сладко. Вот здесь мы достаточно подробно описали, как встречают «первоходов» в российских тюрьмах.