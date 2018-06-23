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Как поступали с плацентой новорожденного на Руси
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Как поступали с плацентой новорожденного на Руси 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Вопрос о том, что делать с плацентой после рождения ребенка, беспокоил молодых матерей во все времена. Новорожденный здоров, обмыт и даже накормлен. Остается плацента — «детское место», кормившее кроху 9 месяцев. Просто выбросить ее в мусорное ведро было бы кощунственно. У каждого народа существовали свои традиции, диктующие женщинам как обращаться с плацентой.
Русская традиция
После рождения младенца повитуха исполняла ряд обрядов, которые должны были даровать ему здоровье, красоту, силу, богатство. Ребенку обрезали пуповину (мальчикам — на топоре, девочкам — на прялке, чтобы выросли умелыми и мастеровитыми), затем купали его в воде с монетками (на богатство). Повитуха аккуратно расправляла ему ручки и ножки, выглаживала личико. После того как малыш был готов, приходило время заняться плацентой. Это мясистое образование, буквально выкормившее плод в утробе матери, древние славяне воспринимали как часть ребенка. Послед не только питал младенца, но и связывал его с миром духов. По народным поверьям, только выйдя из материнской утробы и отделившись от плаценты, человек становится живым. До этого момента он пребывает как бы в «подвешенном» состоянии между миром реальным и загробным. Поскольку плацента осуществляла связь человека с миром духов, после родов ее необходимо было ему «вернуть».
«Похороны» плаценты
Обряд возвращения производился достаточно просто: послед заворачивали в лоскут ткани и закапывали во дворе под деревом или баней. Это действо символизировало захоронение. Причем, «хоронить» послед нужно было обязательно пуповиной вверх, чтобы новорожденного не унесла преждевременная смерть, а в семье появлялись и другие малыши. В «могилу» нередко клали зерно и лили воду, чтобы умилостивить духов. Если пара больше не хотела иметь детей, женщина на сороковой день после родов откапывала послед, переворачивала его пуповиной вниз и хоронила вновь. Этот своеобразный метод контрацепции частенько использовали в Ярославской губернии. Местные жители считали, что так мать-земля «притянет» к себе младенцев, которых женщина зачнет в будущем.
Традиции других народов
Несмотря на всю странность этой традиции, русские женщины вели себя достаточно логично и оправданно. А вот у ряда народов Африки и Индонезии плаценту было принято съедать. Именно так поступают животные, произведя на свет новое потомство. Согласно этой древнейшей традиции, детское место помогает матери восполнить физические силы, укрепляет ее дух и в будущем гарантирует плодовитость.
В Мексике и на Бали только что родившей женщине давали пожевать кусочек последа, чтобы у нее быстрее сократилась матка. В плаценте, действительно, содержатся гормоны окситоцин, прогестерон и эстроген, помогающие телу роженицы вернуться в «добеременное» состояние.
Поедание детского места также было профилактикой маточного кровотечения, а содержащийся в нем цинк помогал предотвратить послеродовую депрессию.
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Женский форум
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