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Итальянка невероятной красоты ведет футбол с огромными рейтингами
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Итальянка невероятной красоты ведет футбол с огромными рейтингами 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Топ-модель и актриса ведет футбольную программу и пользуется невероятным успехом — Барбара реально разбирается в спорте, а ее внешний вид просто сводит зрителей с ума.
Футбольная программа Rabona давно уже стала самой любимой передачей итальянских фанатов, да и в России ее уже знают неплохо. Все благодаря Барбаре Овиене, которая умудряется вести передачу со знанием дела и в таких нарядах, что от нее бывает сложно оторвать глаз.
Как и любая современная девушка, Барбара с удовольствием ведет довольно интересный Инстаграм.
Публикация от La Babi (@barbarafrancescaovieni) Янв 16, 2017 в 2:27 PST  Да, мы подписались и вам советуем — там есть, на что взглянуть.
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