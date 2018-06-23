Итальянка невероятной красоты ведет футбол с огромными рейтингами

Топ-модель и актриса ведет футбольную программу и пользуется невероятным успехом — Барбара реально разбирается в спорте, а ее внешний вид просто сводит зрителей с ума.

Футбольная программа Rabona давно уже стала самой любимой передачей итальянских фанатов, да и в России ее уже знают неплохо. Все благодаря Барбаре Овиене, которая умудряется вести передачу со знанием дела и в таких нарядах, что от нее бывает сложно оторвать глаз.

Как и любая современная девушка, Барбара с удовольствием ведет довольно интересный Инстаграм.

Публикация от La Babi (@barbarafrancescaovieni) Янв 16, 2017 в 2:27 PST Да, мы подписались и вам советуем — там есть, на что взглянуть.