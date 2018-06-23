Дома футболистов: где живут самые известные участники Чемпионата мира 2018?

Прославленный нападающий «Барселоны» и капитан сборной Аргентины живет в местечке Бэлламар — престижном и дорогом пригороде города Кастельдефельс, всего в 12 километрах от каталонской столицы. Виллы здесь обычно продаются по средней цене в €5 млн, а самые лучшие объекты — даже дороже.

Интересно, что эта урбанизация находится всего в 19 километрах от футбольного стадиона «Камп Ноу», принадлежащему «Барселоне». Отсюда легко добраться и до Сиутат Эспортива — здания, где тренируются игроки знаменитого клуба. В общем, Месси «до работы недалеко»!

Аргентинец приобрел уже не новый дом в Бэлламаре в 2009 году за €1,8 млн Зато позже он потратил на его реновацию и переобустройство более €6 млн Вилла Месси может похвастаться видом на Каталонские холмы и побережье Средиземного моря. Для того, чтобы наслаждаться пейзажами, здесь есть множество открытых террас и большие панорамные окна.

Интерьер особняка выполнен в средиземноморском стиле. Стены окрашены в светлые тона, а пол выполнен из натурального дерева. Основные цвета — бежевый и коричневый, которые создают чувство уюта и комфорта. В доме есть спортзал, а само здание окружено садом, где футболист проводит много времени со своей женой, тремя детьми и двумя собаками.

Знаменитый бомбардир сборной Португалии владеет несколькими объектами недвижимости. Но основным домом для него стала вилла в эксклюзивной урбанизации Ла-Финка, части района Посуэло-де-Аларкон в Мадриде. Говорят, что в соседях у футболиста — Зинедин Зидан Гарет Бейл . Как говорится, есть к кому зайти на чашку чая!

Вилла Роналду была спроектирована известным архитектором Хоакином Торресом . Сам футболист, как видно, гордится этой недвижимостью. Недаром на главных дверях здания даже выгравированы его инициалы, а сам обладатель роскошной собственности регулярно радует своих поклонников снимками на ее фоне в Инстаграм.

Сейчас португалец живет в этом доме вместе со своей подругой — моделью Джорджиной Родригес и четырьмя детьми. На снимках, которые игрок «Реал Мадрида» выкладывает в соцсети, можно увидеть, что интерьер отличают причудливые люстры и большое количество семейных фотографий на стенах.

В здании, что неудивительно, есть спортзал, где Роналду регулярно тренируется. На территории, помимо открытого бассейна, есть и крытый, в котором спортсмен выполняет кардионагрузки. Ну и куда же без отдельного огромного гаража, где нынешний участник ЧМ-2018 хранит свою эксклюзивную коллекцию дорогих автомобилей!

Совсем недавно футболист выставил эту виллу на продажу. Это подогрело слухи среди его фанатов о том, что он покидает клуб «Реал Мадрид». Правда это или нет, сказать сложно, но пока Роналду продолжает публиковать фотографии на фоне привычных нам интерьеров в Инстаграм. А значит, еще не переехал.

Неймар

Капитан национальной сборной Бразилии, который также является нападающим французского клуба «Пари Сен-Жермен», после своего громкого перехода из «Барселоны» в 2017 году арендовал роскошный особняк в Париже за €14 000 в месяц.

Интересно, что этот дом раньше принадлежал легенде бразильского футбола — Роналдиньо. А еще здесь жил известный французский актер Жерар Депардье . В общем, недвижимость со «звездным» прошлым.

Дом расположен в Буживале — западном пригороде французской столицы, в 15 километрах от города. Главной «изюминкой» собственности является огромный крытый бассейн, а также сауна, турецкая парная и просторная комната для отдыха после плавания.

Правда, буквально через месяц различные СМИ сообщали о том, что бразильцу пришлось переехать в другой дом из-за соображений безопасности. И новое место жительства теперь скрывают от общественности. Известно только то, что новый особняк находится неподалеку от предыдущего.

Испанский футболист всего пару месяцев назад заявил о том, что покидает клуб «Барселона», а позже был официально представлен в качестве игрока японского «Виссел Кобе». Предполагается, что выступать за японский клуб он начнет после Чемпионата мира 2018. Так что видимо, не за горами переезд в новое жилье. Правда, пока неизвестно, будет ли он арендовать недвижимость в Японии или приобретет какой-нибудь объект в полную собственность.

А пока Иньеста остается верен родной испанской деревне Фуэнтеалбилья, где и расположен его дом. Не узнать, кто здесь живет, невозможно — прямо над дверью красуется табличка с фамилией и игровым номером спортсмена. Говорят, интерьеры особняка «отсылают» к символике «Барсы» — предметы обстановки выполнены в сине-гранатовых цветах, а на дне бассейна можно разглядеть выложенную мозаикой эмблему клуба.

В 2014 году уругвайский футболист и нападающий «Барселоны» купил за €2,9 млн дом прямо по соседству со своим одноклубником Лионелем Месси. Площадь недвижимости составляет около 2000 кв.м. Здание расположено в Кастельдефельсе, неподалеку от каталонской столицы.

Известно, что на территории разбит живописный сад, есть веранда и два открытых бассейна. Особняк находится на вершине холма, откуда открываются виды на пляжи Кастельдефельса и окрестности.

Представляющий сборную Франции игрок был назван самым дорогим футболистом мира в 2017 году. Часть своих внушительных доходов Погба, который также выступает за « Манчестер Юнайтед », решил потратить на недвижимость. Спортсмен приобрел особняк в английском графстве Чешир за €3,3 млн В доме есть крытый бассейн с подогревом, сауна, игровая комната и даже…так называемая «погбарена». Это мини-футбольное поле с электронным табло. После активной игры можно расслабиться в одной из пяти спален особняка.

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Автор Ольга Петегирич