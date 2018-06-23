Василий III: как русский царь развёлся со своей женой

Судьба этой женщины стала одной из неразгаданных загадок истории. Преподобная София Суздальская, личность, способная на великое самопожертвование и духовную крепость, двадцать лет была женой Василия III, великой княгиней Соломонией. Скандальному по тем временам разводу её с великим князем суждено было изменить не только жизнь женщины, но и всю дальнейшую историю России.

Ещё в детстве маленькая Соломония получила первые жизненные уроки. Воспитанная теткой, без матери, она всегда была кроткой и набожной девушкой, помимо всего прочего очень красивой. Эти качества позже помогли боярской дочке стать женой Василия III, великой княгиней.

Бездетный брак

Брак казался тихим и счастливым, если бы не одно «но». Самым важным событием в жизни Соломонии должно было стать рождение наследника. Любую царскую невесту тщательно осматривали повивальные бабки и говорили, пригодна ли она к рождению здоровых детей. Но именно это не удавалось Соломонии.

Великий князь так опасался смуты и борьбы за власть после его смерти, что уже не знал, что делать. Он запрещал своим четырем братьям жениться, пока у него не родится наследник. В надежде на божью помощь ходил на богомолья в Троице-Сергиеву Лавру за благословением, но даже это не помогало. Василий III понимал, что судьба всей России зависит от их отношений с женой, и через 20 лет бездетного брака решился на крайний шаг.

Против развода

Против развода выступили многие церковные представители: Вассиан Патрикеев, митрополит Варлаам, преподобный Максим Грек . Они пытались доказать великому князю, что грех второй раз жениться при живой супруге. Но за эти назидания Василию, их постигла ссылка, впервые в русской истории митрополит даже был лишен сана.

А что же сама Соломония? Есть разные версии, как она приняла это нелегкое решение. Одни говорят, что со смирением и пониманием сама предложила уйти в монастырь ради будущего России, а Василию жениться на Елене Глинской.

Но есть и другая версия, согласно которой постригли в монахини её насильно и держали в келье как в темнице. А сопротивлялась смиренная Соломония потому, что в этот момент уже знала, что ждет ребенка.

Слухи

Слухи об этом действительно распространялись при дворе, а со временем сложились в великую историческую легенду. Что происходило дальше — неразгаданная тайна. Были известия, что родила великая княгиня царевича, которого назвали Георгием, но он умер во младенчестве.

Также сложилась целая народная легенда о том, что наследник остался жив, и стал атаманом Кудеяром — русским Робин-Гудом, лихим разбойником, который на самом деле был братом Ивана Грозного

Якобы маленького наследника тайно вывезли из монастыря в Керженские леса и воспитывали в лесных скитах, а Соломония объявила, что ребенок скончался, опасаясь за его жизнь. Вырос он, любящим свободу и справедливость, благородным разбойником, скрывавшим свое происхождение. Всю жизнь не мог поймать брата царь Иван Грозный, чтобы избавиться от законного наследника.

Народная легенда, вполне возможно, распространилась, именно потому что людям сложно было выносить жестокость Ивана Грозного, и они мечтали о другом, более справедливом и близком им правителе.

И если атамана Кудеяра почитал русский фольклор за отвагу и лихость, то святую Соломонию — церковные святцы почтили за ту непростую судьбу, которую пережила великая княгиня, сохранив при этом кроткий нрав, любовь к людям и великую тайну рождения своего сына.