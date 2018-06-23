Особенности национальной охоты: как познакомиться с иностранцем?

Мечтаете о заграничном принце, но не знаете, как правильно вести себя в его обществе? Для тех, кто хочет сменить не только фамилию в паспорте, но и страну проживания, "Омск Здесь" рассказывает, как выйти замуж за иностранца. В разгар чемпионата мира по футболу ИА «Омск Здесь» обратился за советом к визажисту, женскому тренеру по саморазвитию и профессиональной свахе, чтобы узнать, как сделать так, чтобы иностранный гость потерял голову от русской красавицы. А чтобы узнать особенности менталитета европейцев и американцев, мы попросили поделиться своим опытом омичек, которые уже связали свою судьбу с иностранцами.

Как показывает статистика, россиянки стали чаще выходить замуж за иностранцев. В Омске за прошлый год было зарегистрировано 558 браков с представителями ближнего зарубежья и 39 — с гражданами дальнего зарубежья. Чаще всего омички связывают свою судьбу с уроженцами Казахстана — таких браков было заключено 324. Из стран дальнего зарубежья с представителями Германии было создано 19 браков, Турции и Франции — по три, Израиля — два. С гражданами Бельгии, Египта, Индии, Италии, Китая, Мали, Ливана, Эквадора, Сербии, Марокко, Боснии и Герцеговины, Перу было заключено по одному союзу.

Счастливый брак с иностранцем вполне может стать реальностью, если, конечно, правильно подойти к этому вопросу. Сделать сказку о заграничном принце былью непросто, но возможно, если придерживаться определенных правил. Как рассказала профессиональная омская сваха Марина Богданова , сегодня многие иностранцы предпочитают русских девушек. При этом чаще всего себе в спутницы россиянок выбирают итальянцы, испанцы, греки и немцы. Часто за русской женой в омское агентство стали обращаться жители Кореи и Китая.

— По мнению большинства иностранцев, русские женщины образованы и начитаны, деликатны и тактичны. Недавно у меня был иностранный клиент, который на своем языке сказал: «Коня на скаку остановит…». Так вот им нравится, что наши женщины терпеливые и выносливые. К тому же у русских никогда не болит голова — они страстные и пылкие, — говорит Марина Богданова.

Пословица «Встречают по одежке, провожают по уму» относится и к иностранным мужчинам, которые выбирают себе в жены русских женщин. По их мнению, русские женщины всегда стильно одеваются, у них хороший маникюр и аккуратная прическа. Иностранцы также говорят, что русские женщины хорошо пахнут и умеют подбирать ароматы.

При этом больше всего шансов покорить сердце заморского принца у голубоглазой девушки славянской внешности. А если женщина «чистая» в плане брака, то завоевать его сердце будет еще проще. Заграничные мужчины любят женщин, у которых за плечами не было официального брака и детей, и тем более порочных связей.

— Иностранцы позиционируют себя как самодостаточные и интересные, и, грубо говоря, рулить должны они. Часто при знакомстве у нас, например, указывают, чтобы в семье не было шизофреников. Требуют документы от гинеколога, подтверждающие детородную функцию, — рассказывает Марина Богданова. — За мою десятилетнюю практику только 10 пар таких сложились, и успешно живут заграницей.

Ни в коем случае не нужно демонстрировать иностранцу свою независимость и говорить о том, что карьера у вас на первом месте, считает сертифицированный коуч и женский тренер Марина Вербицкая . Привлекать мужчину нужно женственностью и слабостью. Потому что русские девушки славятся своей мягкостью, пониманием и хозяйственностью.

— Не нужно идти против своей природы и напускать искусственности, рано или поздно это вскроется. Если вы раскованы от природы, будьте такой, но если вы скромная, не нужно переходить в феминизм. Европейцы этим пресытились, поэтому и обращают внимание на русских девушек. Позволяйте за собой ухаживать и делать комплименты. Не демонстрируйте образ железной леди. Быть раскованной не значит показывать над мужчиной свое превосходство, — говорит она.

Эффективнее, по словам Марины Вербицкой, знакомиться с иностранцем в интернете. И такой охват иностранных женихов, который могут дать сайты знакомств, не может дать даже чемпионат мира. Например, сайты Badoo и Tinder автоматически определяют местонахождение пользователя, и если человек приехал на чемпионат, то будет видно, что он находится недалеко от вас.

— Все-таки за границей мужчины ведут себя по-другому и, в отличие от русских, могут улыбнуться и сказать девушке на улице комплимент. Но они не знакомятся на улице, так как это может где-то расцениваться как домогательство, — говорит Марина Вербицкая. — Поэтому если вам сделал иностранец комплимент, ответьте на него одобрительным взглядом.

Мужчины любят глазами, а иностранцы тем более. По мнению заграничных парней, русские девушки сильно заморачиваются насчет внешнего вида: они наращивают ресницы, волосы и увеличивают губы, и практически никогда не появляются в обществе ненакрашенными. Чтобы не «остаться без лица» в прямом смысле этого слова во время жарких матчей, девушки идут за советом к визажисту. Они спрашивают, что взять с собой, как сделать так, чтобы макияж не потек.

— Иностранцы думают, что все женщины, как в песне Слепакова, круглосуточно красивые. Да, естественная красота это хорошо, но естественная и неухоженная — это разные вещи, — рассказывает омский визажист Мария Десенко. — На лето выбираем легкие продукты без содержания масел, на водной основе, с высоким содержанием SPF. Обязательно летом используйте легкий румянец — его называют еще эффектом девственности. Так вы создаете образ некоего смущения, как Наташа Ростова, иностранцы это любят.

В конце лучше нанести минеральную пудру, тем самым подсушить лицо, тогда пыль не будет прилипать к коже, и она не будет светиться. На лице должен оставаться легкий загар — эффект прикосновения солнца, без тонны бронзирующих средств — этого иностранцы тоже не любят.

Волосы лучше оставить распущенными или небрежно собранными в пучок. На любую длину волос можно заплести косу, что также будет выигрышно смотреться. Русские женщины, как матрешки, ассоциируются с яркими щечками и красными губками. Европейцы не любят, когда губы намазаны жирным блеском, а на красные губы обратят внимание. Особенно если вы создали эффект Nude Skin. «Конечно, на матч пойти с красной помадой и во все горло орать „Гол!“ не совсем эстетично, но обсудить вечером итоги матча в баре даже нужно», — говорит Мария.

Рита Корюкова, более шести лет живет в Америке, окончила магистратуру. Готовится к свадьбе с американцем Крисом.

"Я уехала учиться в Америку и плавала за университетскую команду. Плана выйти замуж вообще не было, и мы сначала были просто товарищами по команде. Потом начали встречаться, и спустя пять лет мне сделали предложение. Вообще у нас в команде много таких пар, например, есть девушка русская, а парень из Бельгии. Русские девушки во многом отталкивают своей прямолинейностью — мы всегда любим все высказывать в лоб. Многим иностранцам это не нравится, и из-за этого считают нас грубыми. Наверное, единственная хитрость, к которой я прибегала или прибегаю сейчас, — это готовка. Для Криса это в диковинку, и он очень любит русскую кухню".

Марина Желдак, вышла замуж за немца Майка месяц назад и переехала в Германию.

"Нас познакомила девушка, с которой я работала. Я ехала в отпуск в Италию, и она предложила там встретиться с ее братом, который как раз отдыхал там. Он русский эмигрант, и всегда встречался с русскими девушками, как и большинство его друзей. Они знают, что русские девушки самые красивые и ухоженные в мире. Немки, например, не уделяют много времени своей внешности, почти совсем не красятся, прически не создают, маникюр не делают. Я одна хожу по городу в платьях, юбках и босоножках на каблуках. Сами по себе немки, конечно, не очень привлекательные, хотя есть и красивые. Следят за собой в основном те, которые работают в банках или в департаментах. Майку нравится, как я готовлю, убираться, наоборот, я не люблю. Русские девушки намного внимательнее, нежнее и заботливее, ну и, конечно, внешне мы более привлекательные".