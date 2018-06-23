Цукерберг решил создать свой журнал 

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Социальная сеть Facebook приступила к выпуску собственного журнала, сообщает iz.ru.
Журнал под названием Grow будет выходить раз в квартал и преимущественно посвящен деловой тематике, пишет FIPP.
Сообщается, что первый номер нового журнала будет посвящен исследованию нишевых брендов.
По имеющимся сведениям, идея создать Grow «появилась на небольшом собрании в английской деревне около полугода назад».
По словам корреспондента Пита ван Никерка, журнал будет распространяться в залах ожидания для пассажиров бизнес-класса аэропорта Хитроу и в некоторых «эксклюзивных» локациях Лондона.
Лицом на обложке первого номера стал креативный директор бренда Nylon Оскар Олссон.
Журнал, наряду с печатной версией, доступен и в электронной форме.