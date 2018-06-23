10 наглядных причин сексуальности обруча

Калифорнийцы Артур Мерлин и Ричард Кнерр 54 года назад запатентовали hula-hoop — гимнастический обруч, идею которого владельцам игрушечного бизнеса подсказал приезжий австралиец. Он поведал, что в стране коал и кенгуру дети на уроках физкультуры крутят вокруг талии бамбуковые круги.

«Эврика!» — подумали американцы и разработали собственную версию обруча. Хула-хуп быстро стал популярным и принялся подминать под себя рынок. Да так, что компания Мерлина и Кнерра в пик производила по 20 тысяч штук в день. Первыми в метафорических очередях, кроме детей, были спортсменки и домохозяйки. Ещё бы: заниматься спортом, а также худеть и поддерживать себя в тонусе, можно очень даже сексуально. Убедитесь в этом сами.