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10 наглядных причин сексуальности обруча
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10 наглядных причин сексуальности обруча 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Калифорнийцы Артур Мерлин и Ричард Кнерр 54 года назад запатентовали hula-hoop — гимнастический обруч, идею которого владельцам игрушечного бизнеса подсказал приезжий австралиец. Он поведал, что в стране коал и кенгуру дети на уроках физкультуры крутят вокруг талии бамбуковые круги.
«Эврика!» — подумали американцы и разработали собственную версию обруча. Хула-хуп быстро стал популярным и принялся подминать под себя рынок. Да так, что компания Мерлина и Кнерра в пик производила по 20 тысяч штук в день. Первыми в метафорических очередях, кроме детей, были спортсменки и домохозяйки. Ещё бы: заниматься спортом, а также худеть и поддерживать себя в тонусе, можно очень даже сексуально. Убедитесь в этом сами.
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