Базз Олдрин подал в суд на своих детей

Бывший астронавт NASA Базз Олдрин подал в суд на своих сына, дочь и пресс-секретаря проекта ShareSpace Foundation, созданного Олдрином для повышения научной грамотности у детей. Об этом сообщает издание Florida Today.

Олдрин обвиняет семью и сотрудника проекта в клевете и злоупотреблении полномочиями. Так, его сын Эндрю обвиняется в незаконном присвоении средств — тот перевел почти полмиллиарда долларов с банковского счета отца на свой, не поставив Базза в известность. Также Эндрю и пресс-секретарь ShareSpace Foundation ежемесячно растрачивали около $60 тыс. со счета Олдрина на личные нужды. Кроме того, по заявлению астронавта, его дети распространяли информацию о том, что он страдает от болезни Альцгеймера и препятствовали его женитьбе, когда тот находился в романтических отношениях.

Ранее таблоиды приписали Олдрину встречу с НЛО — якобы, он сообщил о том, что видел инопланетный космический корабль во время полета «Аполлона-11» к Луне.