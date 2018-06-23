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Базз Олдрин подал в суд на своих детей
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Базз Олдрин подал в суд на своих детей 

Газета.Ru 1 час назад
Бывший астронавт NASA Базз Олдрин подал в суд на своих сына, дочь и пресс-секретаря проекта ShareSpace Foundation, созданного Олдрином для повышения научной грамотности у детей. Об этом сообщает издание Florida Today.
Олдрин обвиняет семью и сотрудника проекта в клевете и злоупотреблении полномочиями. Так, его сын Эндрю обвиняется в незаконном присвоении средств — тот перевел почти полмиллиарда долларов с банковского счета отца на свой, не поставив Базза в известность. Также Эндрю и пресс-секретарь ShareSpace Foundation ежемесячно растрачивали около $60 тыс. со счета Олдрина на личные нужды. Кроме того, по заявлению астронавта, его дети распространяли информацию о том, что он страдает от болезни Альцгеймера и препятствовали его женитьбе, когда тот находился в романтических отношениях.
Ранее таблоиды приписали Олдрину встречу с НЛО — якобы, он сообщил о том, что видел инопланетный космический корабль во время полета «Аполлона-11» к Луне.
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