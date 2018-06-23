Теплица своими руками на даче: 14 удачных вариантов

О теплице на своём участке мечтает каждый настоящий огородник. Ведь так хочется защитить свои томаты, сделать урожай более богатым, вырастить крупные и идеальные по форме перцы для фаршировки и так много огурцов, чтобы ещё и родственникам раздавать! Если вы думаете так же, то эта статья точно для вас — тех, кто хочет построить теплицу на даче своими руками.

Мы подготовили для вас десять удачных вариантов теплиц и несколько советов, которые, возможно, окажутся полезными.

Теплица для томатов, перцев и огурцов

Самый популярный тип теплицы — стационарная, которая никуда не движется и чаще всего используется для одних и тех же растений, например для томатов, перцев и огурцов. Томаты занимают средний ярус, огурцы — верхний, а перцы — нижний. При этом почву здесь мульчируют (например соломой), удобряют два-три раза за сезон, вносят подкормки.

Такая теплица обычно имеет кровлю из поликарбоната (стоимость самосборного комплекта — около 40 тысяч рублей) и высоту около 1,4 метра. Можно купить больше и выше, тогда стоимость может доходить до 150 тысяч рублей за одну теплицу.

Строительство теплицы своими руками

Железные теплицы с кровлей из поликарбоната — более удобное решение, чем кирпично-бетонная теплица с деревянным каркасом и стёклами. Вам кажется, что стёкла удачно пропускают больше света, но на деле яркие солнечные лучи сжигают листья, а почва быстро высушивается, поэтому поликарбонат всё же лучше. Тем более что из-за кирпичного основания самодельные теплицы имеют холодок по нижнему ярусу, что плохо действует на растения. Но мы считаем, что лучше не строить теплицу, а купить поликарбонатную.

Переносная, мобильная теплица для высадки растений в грунт

Мобильная теплица может быть как парником с плёночной кровлей, так и стеклянной или поликарбонатной. Монтаж такой теплицы обычно производится на специальных лагах, потому её можно перемещать (лучше делать это вдвоём), кардинально меняя расположение.

Такая теплица помогает воплотить вспомогательные для растений в нашем суровом климате стратегии:

сначала дать больше солнца и тепла, например всходам редиса и салата, чтобы вы могли посадить их пораньше, до 10 мая;

затем передвинуть теплицу на другие грядки, где вы высадили рассаду томатов и перцев, которым нужна защита от возвратных заморозков, до 15 июня;

после 15 июня её можно передвинуть на грядку с баклажанами, которые вообще в средней полосе хорошо плодоносят лишь только при очень нежной заботе о них. Далее в зависимости от размера теплица может навсегда остаться с баклажанами.

Теплица как место для отдыха, офис в саду или оранжерея для растений в кашпо и рассады

По сути, такая теплица — остеклённой беседка или даже офис. Здесь могут жить ваши домашние растения, которым вы хотите дать больше солнечного света и свежего воздуха. Здесь же можно и подготавливать рассаду к высадке, чтобы переход между домом и огородом был более мягким.

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