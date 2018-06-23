5 классных инстаграмов о любви к животным и о других хороших вещах

The Dodo. Инстаграм о спасённых животных

Здесь фото и видео счастливых историй: спасённые котята, собаки, нашедшие новый дом, киты, возвращённые в океан. На фото выше — телёнок, который потерял маму, но его усыновила козочка — и жизнь удалась. Под многими постами — ссылки на другие классные аккаунты, где-то находятся акции, сборы средств и хорошие флешмобы.

Собачка Норберт помогает детям

Вот такая маленькая смешная собачка-терапевт помогает детям, которые больны так сильно, что каждая улыбка на счету, каждое доброе слово и прикосновение. Наверное, для таких дел и стоит спасать животных, хотя мы уверены: чтобы помочь или спасти, причину искать не нужно.

Тюна растопила наши сердца

Собачка-мем (Phtieven) с дефектом нижней челюсти. Уже много лет доказывает всему миру, что быть другим — классно и нестрашно. Тюна путешествует, делает добрые дела и фотографируется.

Лило и Рози

Удивительная стая из нескольких хаски и кошки Рози. Они вместе ходят по лесам-горам-водопадам, отдыхают, шалят. Ещё часто в их семье появляются новые котят и собачки, которым они помогают найти настоящий дом навсегда — и забыть все невзгоды, что выпали на долю бедняг.

Хью и Эмджей

Блог о мальчике и его собаке. Трогательная дружба и гигиеническое бесстрашие! (Поддерживаем.) На этом всё на сегодня. Но если вам понравилось, дайте знать — отловим ещё больше хороших пушистых инстаграмов. Статьи по теме Инстаграм дня: парашютист, который обожает параплан и горы 10 инстаграм-аккаунтов о вкусной и полезной еде Instagram дня: корги и еда Instagram дня: лампочки из чипсов, наушники из креветок, котлета-будильник

Запись «5 классных инстаграмов о любви к животным и о других хороших вещах» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.