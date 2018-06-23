Минздрав Челябинской области сравнили с гробницей

Участники интернет-сообщества «Челябинский урбанист» подняли проблему оформления входных групп в казённые учреждения — «первой ласточкой» стало Министерство здравоохранения

Урбанисты обратили внимание на гранитное обрамление входной двери, которое совершенно не сочетается с общим стилем здания, расположенного в исторической части Челябинска на улице Кирова. Серый полированный камень пафосно контрастирует со старинной кирпичной кладкой.

«В прекрасной России будущего государственные учреждения не будут обязаны метить свою территорию полированным гранитом», — отметил лидер сообщества Лев Владов.

Другие посетители страницы сообщества «ВКонтакте» сравнили такое стилистическое решение со входом в гробницу, а сочетание кирпича и гранита назвали «кошмаром человека с хорошим вкусом».

«Дорого — богато!» — пошутил один из читателей топика. А самые мрачные назвали такое оформление ненавязчивым напоминанием о гранитном памятнике, которые ожидают челябинцев после визитов в больницы.

Кроме этого, на Кировке масса магазинов и развлекательных заведений, уродующих внешний облик зданий пёстрой рекламой и безвкусными объявлениями. Всё это, по мнению урбанистов, необходимо убирать.