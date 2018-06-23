В Японии разработали технологию изготовления спиртных напитков из древесины

ТОКИО, 23 июня. / ТАСС /. Технология изготовления спиртных напитков из ферментированной древесины разработана в Японии, где надеются в скором времени представить на рынке первый в мире питьевой алкоголь из кипариса или березы. По крайней мере такие цели передсобой ставят изобретатели нового продукта — сотрудники токийского Института леса и лесных продуктов, сообщает в субботу информационное агентство Kyodo.

Биоэтанол, получаемый в процессе переработки древесины, известен давно, однако он используется только в качестве топлива. Дело в том, что при его изготовлении применяется серная кислота, что делает такую жидкость непригодной для питья.

Разработанная в Институте технология получения древесного алкоголя исключает применение вредных веществ. Она не требует сильного нагревания, что лишает получаемую жидкость древесного запаха.

Эксперты института добавляют воду в мелко размельченные деревянные опилки, размешивают их до получения однородной жидкой массы, затем добавляют ферменты и дрожжи. Полученную субстанцию подвергают дистилляции. Процесс занимает две недели и завершается получением питьевого алкоголя крепостью 20 градусов и с ароматом исходного дерева.

Напиток из кедра, как уверяет автор этого изобретения Юитиро Оцука, имеет запах свежести. Алкоголь из березы приобретает аромат виски, выдержанного в деревянных бочках в течение длительного времени. Напиток из древесины вишни обладает сладковатым запахом.

Институт сейчас вносит коррективы в свое изобретение и планирует получить от властей сертификат безвредности такого алкоголя. Параллельно изобретатели будут пытаться заинтересовать своими напитками из дерева бизнесменов.