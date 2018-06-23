Пошаговая инструкция установки сифона под раковиной

Ремонт кухни подразумевает под собой не только технически сложные операции и длительные серьезные процессы вроде монтажа электрики, вентиляции, замены водопроводных и канализационных труб, подготовки поверхностей к дальнейшим облицовочным работам, но и довольно простые действия вроде замены сифона для раковины. К слову сказать, этот незамысловатый, но важный элемент может засориться или выйти из строя в любой момент, не обязательно в процессе проведения ремонта. Ничего страшного в этом нет — поменять старый сифон на новый способен практически любой человек, даже самый неопытный.

Однако прежде чем приступить к замене, нужно ознакомиться с некоторыми общими аспектами. Итак, сифон представляет собой деталь, которая обеспечивает надежную «сцепку» между раковиной и канализационной системой. Он создает своеобразный гидрозатвор, который не позволяет неприятным запахам проникать в помещение, а также препятствует засорению трубопровода и производит вывод жидкости.

Конструкционно различают следующие типы сифонов:

— трубные;

— гофрированные;

— бутылочные;

— разветвленные;

— сифоны скрытого монтажа;

— комбинированные.

Трубные сифоны — это труба S-образного или U-образного вида, которая накапливает в своей нижней части отходы. Основной недостаток — «малый» гидрозатвор. Существует опасность, что он попросту исчезнет, если не пользоваться раковиной в течение нескольких дней, и тогда неприятный запах в квартире вам обеспечен.

Гофрированные сифоны производятся из гофрированной эластичной трубы из пластика, оснащаются соединительным узлом. За счет гибкости такие модели можно подключить к любому типу оборудования, однако не следует этого делать, если условия эксплуатации подразумевают постоянное использование чистого кипятка и химикатов в высокой концентрации, или же установку в неотапливаемом помещении.

Бутылочные сифоны, как нетрудно догадаться по их названию, визуально схожи с бутылками, и являют собой цилиндрические или конусовидные сосуды. Материал, из которого их изготавливают, может быть разнообразным: металл, пластик, чугун, латунь. Дно у них делается разборным, а на стенке или вверху имеется отверстие для подключения трубы.

Разветвленные модели сифонов внешне схожи с бутылочными, и хороши в основном тем, что дают возможность подключения к ним сразу нескольких подводящих патрубков от разных домашних устройств.

Сифоны скрытого монтажа обычно монтируются в специальную нишу, которую закрывают в последствии декоративным экраном. Их используют в тех случаях, когда в кухне раковина размещается на открытой полке или фиксируется к стене.

Комбинированные сифоны оснащаются гофрированной трубой, которая служит для подключения верхнего сливного отверстия.

Несмотря на разнообразие моделей сифонов, представленных на рынке, все они имеют схожую структуру, включающую в себя:

— сам сифон;

— излив, или выпускной патрубок, оснащенный резиновой прокладкой или вставкой из металла;

— пластиковые крепежные гайки (их диаметр равен 32, 40 или 50 мм);

— резиновую конусообразную манжету, диаметр которой соответствует диаметру крепежных гаек;

— установочную манжету;

— винт крепежный;

— фильтр-накладку для слива из нержавеющего металла, оснащенную силиконовой или резиновой прокладкой;

— пробку слива.

В случае том случае, если размер вашего канализационного патрубка по каким-то причинам не соответствует стандартам (32, 40 или 50 мм), при покупке сифона нужно остановить свой выбор на модели со ступенчатым концом излива, которая позволяет срезать лишние ступени и воспользоваться уплотнителем.

Прежде чем приступить к непосредственной замене сифона, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

— отверткой;

— ключом разводным;

— изолентой;

— силиконовым герметиком.

Также вам пригодится полиэтиленовый пакет, пластиковая емкость и ветошь.

Работы начинаются с демонтажа старого сифона. Вам придется перекрыть водоснабжение в квартире, а затем взять заготовленную заранее пластиковую емкость, и разместить ее под сифоном. В нее будет стекать скопившаяся жидкость.

Далее, против часовой стрелки, из фильтра слива раковины отверткой выкручивается фиксирующий болт. Все детали старого оборудования удаляются, сифон демонтируется, канализационная труба закрывается пакетом, а имеющийся между сифоном и отверстием слива в раковине патрубок — откручивается.

Затем извлекается фильтр слива, а внутренняя поверхность раковины насухо вытирается ветошью. Для предотвращения появления засоров, специалисты рекомендуют по возможности прочистить от неизбежно образующегося налета внутреннюю поверхность трубы канализации.

Монтаж нового сифона зависит от выбранного вами типа, но общая схема действий выглядит следующим образом:

1. Сначала проверяется совместимость решетки-фильтра со сливным отверстием. Если совпадает, то решетка устанавливается на прокладку, поверхность которой покрывается тонким слоем герметика. Затем крепежный болт вводится в центр решетки-фильтра, стыковочный патрубок с прокладкой подносим под отверстие слива, подравниваем и прикручиваем к нему крепежным болтом.

2. Нужно проверить качество резьбы на торцах корпуса сифона; если имеются заусенцы, то их необходимо удалить.

3. Берется установочная манжета, сверху наносится герметик, после чего она вставляется в канализационный патрубок.

4. В манжету необходимо ввести выпускной конец отводящего трубопровода из сифона. Если имеется такая необходимость, то устанавливают хомут.

5. Дальнейшее действие — сборка сифона, который затем фиксируется гайками к стыковочному патрубку под сливным отверстием. Если вы используете гофрированную модель сифона, то устанавливается фиксатор. После этого к выходному отверстию сифона подсоединяется отводящий патрубок и крепится к установочной манжете в канализационной трубе.

Процесс замены старого сифона на новый можно считать оконченным. Остается лишь включить воду и проверить установленную конструкцию на герметичность.