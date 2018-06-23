Подписчики Водонаевой заинтересовались, куда делось кольцо 

Обычная фотография в прихожей вызвала бурное обсуждение в сети.
Сексуальная красотка решила снова поэпатировать публику. Не проходит ни дня, чтобы Алена не общалась со своими подписчиками. В этот раз она выложила фото, которое вызвало шквал обсуждений.
Кто-то сразу же набросился на телезвезду, мол, она исхудала.
«Чересчур перехудела», «Не идет такая худоба вам», «Лицо замученное».
Самое интересное, что у Водонаевой худеет все, кроме груди.
В одном из интервью Алена призналась, что очень любит спорт. Поэтому занимается в зале чуть ли не по пять раз в неделю по два часа. Также она придерживается здорового питания. Раньше Водонаева была кофеманом, теперь она пьет только воду и свежевыжитые соки. Звезда пристально следит за собой и посещает различные косметические процедуры: делает обертывания и антицеллюлитный массаж.
Некоторые фолловеры вообще сравнили Алену с известным сказочным персонажем.
«Тебе в фильмах надо сниматься про Баба-ягу, даже грима не надо».
Однако завистники тоже не дремлют. Им показалось, что Водонаева некоторыми чертами лица похожа на артиста Ефима Шифрина.
«На Ефима Шифрина похожа здесь».
Бочки в прихожей с надписью «Chanel» тоже озадачили подписчиков.
«А что за бочка в прихожей все время стоит?», «С духами?», «Не хилый такой флакончик духов».
Кульминацией этого поста стала переписка Водонаевой с одним из пользователей.
onejda84 спросил: «А кольцо где обручальное?» На что Алена деликатно дала отпор, мол, кому какое дело: «Полагаю, на правой руке. Но даже если бы его не было, то это что значит?» Подписчица сразу же извинилась: «Показалось, что правая рука. Сорри».
Водонаева рассказала, от каких продуктов отказалась
Просили тела — нате: Водонаева месяц терпела и разделась
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