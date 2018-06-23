Почему не распустились листья на вишне?

Вишня была посажена осенью 2017 года. Зима была морозная, практически бесснежная. Весна — ветреная. Молодая вишня распустила почки, но дальше дело не пошло. Стоит полуголая. Листики не растут, почек замещения не видно.

Что с ней случилось? Есть ли смысл оставлять её жить или весной сажать новое растение?

Общий вид вишни Уральская Рубиновая

Общий вид вишни Уральская Рубиновая

Почки распустились, но листики не растут

Почки распустились, но листики не растут

Распустившиеся почки

Распустившиеся почки